Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα (02-11-2026) μέχρι και την Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)
- Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες.
- Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα.
- Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.
Αύριο Τρίτη (03-11-2026)
- Στα νησιά του Ιονίου, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
- Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι το απόγευμα.
- Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.
- Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.