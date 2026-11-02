Έντονα καιρικά φαινόμενα περιμένουμε σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο 31-10-2026 με α.α. 16/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα (02-11-2026) μέχρι και την Τρίτη (03-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)