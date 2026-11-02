Αντίστροφη μέτρηση για market pass καθώς στο τέλος του χρόνου αναμένεται μεγάλη πληρωμή με αναδρομικά.

Περίπου 190.000 νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν επισιτιστική βοήθεια/market pass μέσω κουπονιών (vouchers), με την πρώτη ενίσχυση να προσεγγίζει τα 1.000 ευρώ λόγω της αναδρομικότητας. Στόχος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η πρώτη καταβολή να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Το πρόγραμμα προβλέπει μέση μηνιαία ενίσχυση περίπου 60 ευρώ, ενώ η τελική αξία των κουπονιών θα εξαρτάται και από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Η ακριβής συχνότητα καταβολής και ο τρόπος υπολογισμού των ποσών θα καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), εφόσον έχουν δηλώσει στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση επισιτιστικής βοήθειας.

Στην κατηγορία των δικαιούχων αναδρομικής ενίσχυσης περιλαμβάνονται ειδικότερα νοικοκυριά που απέκτησαν δικαίωμα στο ΕΕΕ από την 1η Μαρτίου 2024, είχαν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας και διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου έως την έκδοση της απόφασης ένταξης της σχετικής πράξης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης ατόμων και νοικοκυριών που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ακόμη και αν δεν λαμβάνουν το ΕΕΕ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον οικείο δήμο, με το οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη κάλυψης βασικών βιοτικών αναγκών.

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Δεν χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση για όσους λαμβάνουν ΕΕΕ εφόσον έχουν ήδη δηλώσει στην αίτηση του ΕΕΕ ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δράση επισιτιστικής ή βασικής υλικής βοήθειας. Αν κάποιος λαμβάνει ΕΕΕ αλλά δεν έχει δηλώσει συμμετοχή σημειώνεται ότι η συμμετοχή δηλώνεται μέσω της αίτησης του ΕΕΕ. Η δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης της δήλωσης εξαρτάται από την ισχύουσα διαδικασία και τις οδηγίες του προγράμματος.

Ποιοι θα λάβουν έως 1.000 ευρώ

Η πρώτη ενίσχυση, η οποία αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, αφορά κυρίως τους δικαιούχους που δικαιούνται αναδρομικά από την 1η Μαρτίου 2024. Πρόκειται για νοικοκυριά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και διατήρησαν αδιάλειπτα την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΕΕ κατά το προβλεπόμενο διάστημα.

Το ποσό δεν είναι ενιαίο ούτε έχει οριστεί ως εγγυημένη καταβολή 1.000 ευρώ για όλους. Η τελική αξία θα προκύψει από τον υπολογισμό των αναδρομικών και τους όρους εφαρμογής του προγράμματος. Επομένως, δεν θα λάβουν αυτομάτως όλοι οι δικαιούχοι το ίδιο ποσό.

Πώς θα χρησιμοποιούνται τα κουπόνια

Το νέο σύστημα αντικαθιστά τη διανομή προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων με vouchers, μέσω των οποίων οι δικαιούχοι θα επιλέγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χρειάζονται. Τα κουπόνια θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας, σε επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Στα σημεία εξαργύρωσης προβλέπεται να περιλαμβάνονται σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία, μικρά καταστήματα τροφίμων και λαϊκές αγορές. Για τη χρήση τους στις λαϊκές αγορές έχει ανακοινωθεί διαδικασία επιβεβαίωσης συναλλαγών μέσω κωδικού μίας χρήσης στο κινητό του δικαιούχου.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Στόχος είναι η πρώτη ενίσχυση να δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης ούτε η συχνότητα φόρτισης ή επαναφόρτισης των κουπονιών.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο υπολογισμού των ποσών, την ενεργοποίηση των vouchers και την εφαρμογή του συστήματος θα καθοριστούν στον Οδηγό Εφαρμογής.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ η αξία εξαργύρωσης του voucher δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια και στον υπολογισμό άλλων κοινωνικών ή προνοιακών παροχών.