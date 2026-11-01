Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, το νέο ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2027.

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, το χειμερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, γνωστής στους περισσότερους καταναλωτές ως «νυχτερινό ρεύμα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, το νέο ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Μαρτίου 2027, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επωφελούνται από μειωμένες χρεώσεις σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και της νύχτας.

Το διζωνικό σύστημα, το οποίο αντικατέστησε το προηγούμενο καθεστώς νυχτερινού τιμολογίου, προβλέπει δύο ξεχωριστές χρονικές περιόδους χαμηλότερης χρέωσης, με στόχο την καλύτερη κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ώρες του χειμερινού ωραρίου

Από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 31 Μαρτίου, οι ώρες μειωμένης τιμολόγησης διαμορφώνονται ως εξής:

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 έως 15:00.

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 έως 05:00.

Οι συγκεκριμένες ώρες ισχύουν καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά, οι καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο διζωνικό σύστημα διαθέτουν έξι ώρες μειωμένης χρέωσης ανά ημέρα, τρεις το μεσημέρι και τρεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πώς μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα οι καταναλωτές

Η αξιοποίηση του μειωμένου τιμολογίου μπορεί να περιορίσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές.

Πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και άλλες συσκευές μπορούν να προγραμματίζονται ώστε να λειτουργούν μέσα στις συγκεκριμένες ζώνες, εφόσον αυτό είναι πρακτικά εφικτό και ασφαλές.

Ωστόσο, η εξοικονόμηση εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ κανονικής και μειωμένης χρέωσης, καθώς και από την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά τις αντίστοιχες ώρες.

Επισημαίνεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ καθορίζει τις χρονικές ζώνες, ενώ οι τιμές χρέωσης ανά κιλοβατώρα διαμορφώνονται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανάλογα με το πρόγραμμα κάθε πελάτη.

Πώς ελέγχεται η ένταξη στο διζωνικό τιμολόγιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ για τη λειτουργία του συστήματος και τις προϋποθέσεις ένταξης.

Παράλληλα, παρέχεται ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούν να ελέγχουν εάν η παροχή τους είναι ενταγμένη στο διζωνικό τιμολόγιο.

Όσοι δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη δυνατότητα μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη διαδικασία ενεργοποίησής της.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη θερινή περίοδο, από την 1η Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου, εφαρμόζονται διαφορετικές ώρες μειωμένης τιμολόγησης.