Ποια θα είναι η επόμενη μέρα.

Κρίσιμη η επόμενη Τρίτη για όλο τον κόσμο από τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν από το K-Report των Κώστα Καλλίτση και Παύλου Τσίμα, που κυκλοφορεί καθημερινά σε συνδρομητική μορφή με πολύ πλούσια ύλη:

Καλημέρα σας, καλό μήνα,

… και καλά αποτελέσματα! Αναφερόμαστε, βεβαίως, στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, μεθαύριο Τρίτη, για τις 435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων και τις 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας.

Οι συσχετισμοί: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πλειοψηφία των Δημοκρατικών στη Βουλή ενώ οι διαφορές των δύο κομμάτων για τη Γερουσία φαίνεται να κινούνται στα όρια του στατιστικού λάθους, εδώ. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλειοψηφία 53–47 και θα διατηρήσουν τον έλεγχο του σώματος αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν μόνο 3 έδρες επιπλέον, διότι στο 50-50 θα προστίθεται και η ψήφος του αντιπροέδρου Βανς. Για να αποκτήσουν τον έλεγχο οι Δημοκρατικοί θα πρέπει να κερδίσουν επιπλέον 4 έδρες, συνολικά 51.

Οι αμφίρροπες πολιτείες: Θα πρέπει μάλιστα να κερδίσουν αρκετές πολιτείες στις οποίες ο Ντ. Τραμπ κέρδισε με διψήφια διαφορά το 2024. Οι έδρες που κατέχουν Ρεπουμπλικάνοι και μπορεί να αλλάξουν χέρια είναι Βόρεια Καρολίνα, Μέιν, Οχάιο, Τέξας, ενώ στο Κάνσας, την Αϊόβα και τη Νότια Καρολίνα οι αναμετρήσεις θεωρούνται αμφίρροπες και στην Αλάσκα οι Δημοκρατικοί προηγούνται οριακά. Οι Δημοκρατικοί, πάλι, θα πρέπει να υπερασπιστούν τις έδρες τους στην Τζόρτζια και το Μίσιγκαν. Διαβάστε τα 4 σενάρια της WP εδώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η επόμενη ημέρα: Σε κάθε σενάριο, ακόμα κι αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν την πλειοψηφία και στη Βουλή και στη Γερουσία, μένει ανοιχτό σε διαφορετικές απαντήσεις το ερώτημα πώς θα αντιδράσει ο Ντ. Τραμπ. Με ένα εχθρικό Κογκρέσο, που θα εναντιώνεται στις ακρότητές του, ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι «κουτσή πάπια». Ωστόσο, όλοι αναρωτιούνται αν θα αποδεχτεί ένα κακό για εκείνον αποτέλεσμα καθώς επίσης τί θα κάνει στο μεσοδιάστημα, στις ΗΠΑ και στην Μέση Ανατολή, έως ότου αναλάβει καθήκοντα η νέα πλειοψηφία.

Επί του θέματος ξεδιαλέξαμε και σας προτείνουμε:

-Οι εκλογές εντείνουν τη νευρικότητα των αγορών, Κ. Μartin, Financial Times, σύνοψη εδώ. -Οι νέοι εγκαταλείπουν Τραμπ, στρέφονται στους Δημοκρατικούς, axios, σύνοψη εδώ.

-Ο Τραμπ απέτυχε. Ήρθε η ώρα να λογοδοτήσει, Γνώμη των New York Times, απόδοση εδώ.