Το ελληνικό στοίχημα για τη Γερουσία.

Στραμμένα στο Νιου Χάμσαϊρ είναι τα βλέμματα όσων στην Αθήνα παρακολουθούν τις μεταβαλλόμενες ισορροπίες στην Ουάσιγκτον. Ο ομογενής Δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάπας διεκδικεί στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου μία έδρα στη Γερουσία, απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πρώην γερουσιαστή Τζον Σουνούνου.

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Πάπας προβάδισμα. Στην έρευνα του Saint Anselm College, στις 19–20 Οκτωβρίου, συγκεντρώνει 50% έναντι 43% του αντιπάλου του, ενώ το εκλογικό μοντέλο του The Hill/Decision Desk HQ αποτιμούσε στις 29 Οκτωβρίου την πιθανότητα εκλογής του στο 85%.

Ο Πάπας είναι συμπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Ελληνικών Θεμάτων (Congressional Hellenic Caucus), ενώ οργανώσεις της ομογένειας έχουν ήδη κινητοποιηθεί δημόσια υπέρ της υποψηφιότητάς του.

Ο Πολ Σαρμπάνης υπήρξε ο πρώτος Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής, αλλά όχι ο μοναδικός. Στη Γερουσία υπηρέτησαν επίσης ο Πολ Τσόγκας και η Ολυμπία Σνόου, η οποία αποχώρησε το 2013. Έκτοτε δεν υπάρχει Ελληνοαμερικανός στην αμερικανική Γερουσία.

Μια εκλογή του Πάπας θα επανέφερε αυτή την παρουσία σε ένα από τα δύο ισχυρότερα νομοθετικά σώματα της Ουάσιγκτον, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο. Οπως εξηγεί στη στήλη έμπειρος στα ελληνοαμερικανικά διπλωματικός παράγοντας, δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι κάτι.

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