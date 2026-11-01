Συναγερμός σήμανε στις Αρχές των ΗΠΑ τα ξημερώματα της Κυριακής 1/11 καθώς υπήρξε περιστατικό με πυροβολισμούς στην East Main Street, κοντά στη διασταύρωση με την Choate Street. Η αστυνομία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει πληροφορίες σχετικά με θύματα ή τραυματισμούς, σύμφωνα με το NBC. Το πανεπιστήμιο εξέδωσε επίσης επείγουσα ειδοποίηση στις 11:29 το βράδυ, ενημερώνοντας την πανεπιστημιακή κοινότητα για το περιστατικό και καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

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