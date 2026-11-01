Το ντέρμπι δεσπόζει στο σημερινό (1/11) πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Το αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, δεσπόζει στο σημερινό (1/11) πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ήταν 10 Μαΐου όταν η ΑΕΚ με γκολ του Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις κέρδιζε με 2-1 τον Παναθηναϊκό και κατακτούσε μαθηματικά τον τίτλο στη Super League. Σχεδόν 5,5 μήνες μετά, οι δυο ομάδες κοντράρονται εκ νέου, αλλά το κάδρο είναι διαφορετικό.

Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ φιγουράρουν στην κορυφή κι έχουν και ψυχολογία, μετά και τη νίκη 2-1 επί του Άρη για το Κύπελλο μεσοβδόμαδα. Οι «κιτρινόμαυροι» του Μάρκο Νίκολιτς, τέσσερις βαθμούς πιο πίσω αλλά με παιχνίδι λιγότερο, συμπλήρωσαν μεν ένα ολόκληρο ημερολογιακό έτος αήττητοι σε επίπεδο Super League, όμως μεσοβδόμαδα ηττήθηκαν με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο.

Επιπρόσθετα, για την Ένωση ακολουθεί η απόλυτη δοκιμασία με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια (4/11, 19:45) για το UEFA Champions League, ενώ το «τριφύλλι» περιμένει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ (5/11, 22:00) για να κάνει το 3/3 στο UEFA Conference League.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ.