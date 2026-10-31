Η ΑΑΔΕ θα ζητήσει εγγράφως τη διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου που ενδέχεται να συνδέει υπαλλήλους της με την υπό διερεύνηση υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

Τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση αλυσίδας λιανικής τροφίμων, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με εντολή του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.

Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ προχωρά στην αποστολή έγγραφων αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από τις μέχρι τώρα έρευνες ή από άλλα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής συγκεκριμένων υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης στην υπόθεση.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα ζητήσει εγγράφως τη διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου που ενδέχεται να συνδέει υπαλλήλους της με την υπό διερεύνηση υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών και πληροφοριών, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν περαιτέρω ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής.