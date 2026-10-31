Τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση αλυσίδας λιανικής τροφίμων, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με εντολή του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.
Συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ προχωρά στην αποστολή έγγραφων αιτημάτων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και τις ανακριτικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από τις μέχρι τώρα έρευνες ή από άλλα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους προκύπτουν ενδείξεις εμπλοκής συγκεκριμένων υπαλλήλων της φορολογικής διοίκησης στην υπόθεση.
Παράλληλα, η ΑΑΔΕ θα ζητήσει εγγράφως τη διαβίβαση κάθε διαθέσιμου αποδεικτικού στοιχείου που ενδέχεται να συνδέει υπαλλήλους της με την υπό διερεύνηση υπόθεση της αλυσίδας εστίασης.
Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών και πληροφοριών, ώστε να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχουν στοιχεία που δικαιολογούν περαιτέρω ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αρχής.