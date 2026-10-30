Η παράταση από την ΑΑΔΕ δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να ελέγξουν τους κωδικούς που τους έχουν αποδοθεί και να προχωρήσουν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις.

Παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις επιχειρήσεις για τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), παρέχοντας επιπλέον χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς την επιβολή προστίμων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η νέα προθεσμία καθορίζεται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των λογιστών-φοροτεχνικών, οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν τους νέους ΚΑΔ της έκδοσης 2025.

Πρόκειται για τους κωδικούς που αποδόθηκαν αυτόματα στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της προσαρμογής στο επικαιροποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, οι σχετικές δηλώσεις επικαιροποίησης μπορούν να υποβληθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς την επιβολή προστίμου. Ωστόσο, προβλέπεται μία βασική προϋπόθεση: να μην έχει προηγηθεί δήλωση μεταβολής ΚΑΔ για την έδρα ή υποκατάστημα της επιχείρησης μετά την 1η Μαρτίου 2026.

Η παράταση δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες να ελέγξουν τους κωδικούς που τους έχουν αποδοθεί και να προχωρήσουν, όπου απαιτείται, στις απαραίτητες διορθώσεις ή επικαιροποιήσεις.

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Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε φορολογική υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Μητρώο & Επικοινωνία → Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου → Στοιχεία Επιχείρησης → Μεταβολή Στοιχείων Επιχείρησης

Για τις εγκαταστάσεις εσωτερικού, η αντίστοιχη διαδρομή είναι:

Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού → Αλλαγή Στοιχείων Εγκατάστασης Εσωτερικού.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επικαιροποίησης των ΚΑΔ, οι επιχειρήσεις και οι λογιστές μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων my1521 της ΑΑΔΕ. Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται δωρεάν στον αριθμό 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 07:00 έως 20:00.

Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης σε 24ωρη βάση μέσω της πλατφόρμας my1521, επιλέγοντας την κατηγορία «Θέματα Μητρώου» και στη συνέχεια την ενότητα που αφορά τη μεταβολή ΚΑΔ και καθεστώτος ΦΠΑ.