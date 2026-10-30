Για άνιση μεταχείριση των δήμων σε σχέση με τις μεγάλες βιομηχανίες στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κάνει λόγο ο Χάρης Δούκας, προειδοποιώντας ότι χωρίς άμεσα μέτρα στήριξης οι δήμοι κινδυνεύουν με οικονομική κατάρρευση.

Για άνιση μεταχείριση των δήμων σε σχέση με τις μεγάλες βιομηχανίες και τους ενεργοβόρους καταναλωτές όσον αφορά το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κάνει λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του.

Όπως επισημαίνει, η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση των τιμολογίων ρεύματος για τις μεγάλες βιομηχανίες και τους μεγάλους καταναλωτές, με την τιμή να διαμορφώνεται πλέον στα 0,06 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αντίθετα, οι δήμοι εξακολουθούν να πληρώνουν 0,24 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

«Δηλαδή, οι δήμοι πληρώνουμε την ενέργεια τέσσερις φορές παραπάνω απ’ όσα πληρώνουν βιομηχανίες και μεγάλοι καταναλωτές», αναφέρει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει τη λειτουργία σχολείων, αθλητικών χώρων και κοινωνικών υποδομών.

Ο Χάρης Δούκας κάνει λόγο για «ενεργειακή κρίση α λα καρτ» από την πλευρά της κυβέρνησης και προειδοποιεί για τον κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης των δήμων, εφόσον δεν ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης.

Όπως τονίζει, οι συνέπειες μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι άμεσες και θα επηρεάσουν αρνητικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

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