Η απάντηση του Κωνσταντίνου Βασάλου μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Τη δική του απάντηση θέλησε να δώσει ο Κωνσταντίνος Βασάλους σχετικά με όσα σχολιάστηκαν και αναπαράχθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε ό,τι αφορά την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Συγκεκριμένα, σχολιάστηκε έντονα η αντίδρασή του σε απόσπασμα με δηλώσεις της ραδιοφωνική παραγωγού, η οποία μεταξύ άλλων, απάντησε στο ενδεχόμενο να αναλάβει μία δική της εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος, φαίνεται πως κατά τη διάρκεια του αποσπάσματος γέλασε και στη συνέχεια ρώτησε αν υπάρχει κάποια πληροφορία σε σχέση με τη συγκεκριμένη είδηση.

Την επόμενη ημέρα, βέβαια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media ένα σύντομο βίντεο μέσω του οποίου φαίνεται πως απαντά με τον δικό της τρόπο στον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Η απάντηση του Κωνσταντίνου Βασάλου

Το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», ο Κωνσταντίνος Βασάλος θέλησε να αποσαφηνίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι το γέλιο του δεν απευθυνόταν στις δηλώσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είδα την αναπαραγωγή εχθές το βράδυ. Αυτό που έγινε με την Ευρυδίκη… Έχω καταλάβει ότι το έχει πάρει προσωπικά, ότι εγώ γέλασα επειδή θα κάνει εκπομπή. Ούτε καν, απλά γελούσαμε γιατί κοιτιόμασταν και λέγαμε άλλα διάφορα… Καμία φορά μπορεί να παρεξηγηθεί κάτι στον τηλεοπτικό αέρα. Εγώ δεν γέλασα (σ.σ με την Ευρυδίκη)… Ανέβασε κάτι (σ.σ η Ευρυδίκη Βαλαβάνη) και έχουν παίξει σε όλες τις εκπομπές. Δεν την πήρα τηλέφωνο γιατί δεν το έκανα με κάποια πρόθεση… Το λέω από εδώ, από την εκπομπή…».

«Δεν μπορώ να μπω σε ρόλο και να προσέχω και το γέλιο μου. Όποιος θέλει να παρεξηγηθεί, ας παρεξηγηθεί, δεν έχω καμία πρόθεση ποτέ να προσβάλω… Δεν ξέρω αν αναφέρεται σε εμένα, απλά επειδή έχει παίξει παντού θέλω να το πω από εδώ, ότι δεν είχα πρόθεση ούτε να γελάσω, ούτε να μειώσω. Ούτε πήγαινε προς αυτήν το γέλιο… Κοιτιόμασταν και γελούσαμε. Δεν κάνω τέτοια έτσι και αλλιώς, στον αέρα», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmi2oqotwfm9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Και σε άλλο σημείο, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέφερε: «Σιγά μην κάναμε και ολόκληρη σύσκεψη για το πώς θα τοποθετηθώ εγώ στο θέμα της Ευρυδίκης. Πώς από όλο αυτό έχω βγει μπλεγμένος εγώ; Ότι το έκανα για σπόντα… Μια λέξη είπα: ‘ξέρουμε τίποτα;’».