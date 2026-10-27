Ο Νίκος Συρίγος απουσίαζε σήμερα από το πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι».

Απών ήταν σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ο Νίκος Συρίγος από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του MEGA, με την Σίσσυ Χρηστίδου να υποδέχεται το τηλεοπτικό κοινό και τον Κωνσταντίνο Βασάλο να κάθεται στη θέση του συνεργάτη του.

Στην έναρξη της εκπομπής, η παρουσιάστρια δεν θέλησε να αποκαλύψει τον λόγο για τον οποίο απουσίαζε ο Νίκος Συρίγος, ωστόσο με χιούμορ απευθύνθηκε στον Κωνσταντίνο Βασάλο σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι βρέθηκε στην παλιά του θέση.

Η έναρξη του «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου

Αρχικά, η Σίσσυ Χρηστίδου υποδέχθηκε το τηλεοπτικό κοινό, αναφέροντας: «Καλημέρα, καλημέρα… Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ελπίζω να είστε καλά. Τρίτη σήμερα παιδιά, βροχερή αυτή η Τρίτη».

Και πρόσθεσε: «Εδώ ο Κωνσταντίνος μου… Δεν είναι εδώ σήμερα ο Νίκος, αλλά είναι ο Κωνσταντίνος, στην παλιά σου θέσουλα… Έχεις καθίσει και εδώ, εκ των αριστερών…».

«Χρόνια έχω να κάτσω. Δύσκολη θέση εδώ πέρα, αλλά θα ανταπεξέλθω…», σχολίασε με χιούμορ ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

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Ο Νίκος Συρίγος, στο πρόσφατο παρελθόν είχε αναφερθεί στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η μητέρα του τα τελευταία χρόνια, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης σε ανθρώπους που δίνουν μάχη για την υγεία τους.

Ο δημοσιογράφος, με αφορμή το ρεπορτάζ που αφορά την λανθασμένη διάγνωση της Κριστίνα Άπλγκεϊτ, τοποθετήθηκε δημόσια και μοιράστηκε την προσωπική του εμπειρία με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές.