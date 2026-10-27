Η αστυνομία εξετάζει κτηματικές διαφορές ως πιθανό κίνητρο.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (27/10) στο χωριό Μονοφάτσι, στη Μεσαρά της Κρήτης, έπειτα από πυροβολισμούς κατά σταθμευμένου αυτοκινήτου στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έπειτα από διαπληκτισμό, κατά τη διάρκεια του οποίου υπήρξαν ύβρεις και απειλές. Όπως αναφέρει το cretalive, φερόμενος δράστης είναι ένας 17χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα προς το αυτοκίνητο, που ανήκει στο νονό του.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν αρχικά δύο άτομα, εκ των οποίων και ο 17χρονος. Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ ως πιθανό κίνητρο εξετάζονται κτηματικές διαφορές. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ένταση και στους πυροβολισμούς παραμένουν υπό διερεύνηση.