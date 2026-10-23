Για την επίθεση συνελήφθη ένας ύποπτος.

Ως «τρομοκρατικό έγκλημα» χαρακτήρισε το περιστατικό με πυροβολισμούς στην κοινότητα Τραπ, δυτικά του Παρισίου, το πρωί της Παρασκευής (23/10) ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοριάν Νουνιέζ.

Το συμβάν σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ, γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζώη του και τέσσερις ακόμη να τραυματιστούν, συμπεριλαμβανομένης και μίας 12χρονης. Οι τρεις από τους τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

{https://x.com/RadioGenoa/status/2113634827224150487}

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι οποίες έχουν ήδη θέσει υπό κράτηση τον ύποπτο. Η Εθνική Εισαγγελία Αντιτρομοκρατίας ανέλαβε την υπόθεση», δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια ανάρτηση στο X, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τη δολοφονία.

{https://x.com/EmmanuelMacron/status/2113589486789480454}

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Οι πυροβολισμοί στην κοινότητα Τραπ έρχονται σε μία εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για το Παρίσι, μετά τα βίαια επεισόδια των περασμένων ημερών αλλά και ενόψει των κινητοποιήσεων της 24ης Οκτωβρίου.