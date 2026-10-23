Δύο άνδρες άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην περιφέρεια Καράκ της Ιορδανίας.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε εκκλησία στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας, κατά τη διάρκεια κηδείας.

Δύο άνδρες βγήκαν από όχημα και άρχισαν να πυροβολούν στην εκκλησία, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Al- Mamlaka. Την ώρα που έγινε η επίθεση, περίπου 150-200 άτομα βρίσκονταν μέσα και έξω από την εκκλησία, αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

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Ο ένας από τους δράστες είχε τουφέκι και ο άλλος πιστόλι και πυροβολούσαν για αρκετά λεπτά, δήλωσε στο Al-Mamlaka ο Καλέντ Μπουρκάν, που βρισκόταν στην εκκλησία της ώρας της επίθεσης.

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Πηγή: Reuters