Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθαρίζει πως στόχος των διαπραγματεύσεων είναι μία «οριστική συμφωνία» και όχι «κάποιο είδος βραχείας παύσης των εχθροπραξιών», όπως ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επιβεβαίωσε απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η Ρωσία δήλωσε «έτοιμη» για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, έπειτα από συνάντηση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος είχε ήδη δηλώσει πως πρόσκειται ευνοϊκά προς ένα τέτοιο σενάριο.

Η ανακοίνωση γίνεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διπλωματικών προσπαθειών εκ μέρους του Λευκού Οίκου με απευθείας συνομιλίες την Τρίτη και την Τετάρτη σε Οσλο και Αγία Πετρούπολη με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μετά τις συναντήσεις αυτές, η Ουκρανία και η Ρωσία δήλωσαν έτοιμες για την επανάληψη των απευθείας διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ωστόσο ο Πούτιν προειδοποίησε χθες το βράδυ ότι στόχος των διαπραγματεύσεων είναι μία «οριστική συμφωνία» και όχι «κάποιο είδος βραχείας παύσης των εχθροπραξιών», όπως ζητούν το Κίεβο και οι σύμμαχοί του.

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«Ο Πούτιν δεν βιάζεται»

Σύμφωνα με ανάλυση του Steve Rosenberg για το BBC, πάντως, ο πρόεδρος Πούτιν δεν φαίνεται να αισθάνεται καμία πίεση αυτή τη στιγμή να τερματίσει τον πόλεμο. «Γνωρίζει ότι η ουκρανική αεράμυνα δέχεται ισχυρή πίεση. Γνωρίζει ότι ο χειμώνας πλησιάζει και μπορεί κάλλιστα να δει το ψύχος ως ευκαιρία να κάμψει την αντίσταση της Ουκρανίας.

Γνωρίζει επίσης ότι στον Λευκό Οίκο βρίσκεται ένας Αμερικανός πρόεδρος που επιθυμεί μια στενότερη και πιο κερδοφόρα σχέση με τη Μόσχα. Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ πάγωσε ορισμένες κυρώσεις κατά της Μόσχας, συμφώνησε στην αγορά ρωσικού ντίζελ και ασκεί οξεία κριτική στον πρόεδρο Ζελένσκι.

Αυτό βολεύει απόλυτα τη Ρωσία, καθώς περιορίζει την πίεση στον ηγέτη του Κρεμλίνου.

Υπενθυμίζεται πάντως πως ο Πούτιν είχε βλέψεις για μια «δεύτερη Σύνοδο της Γιάλτας» χωρίς την παρουσία του ουκρανού προέδρου.

«Η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες υπερδυνάμεις αυτή τη στιγμή στον κόσμο», σχολίαζε πριν λίγα 24ωρα ο ρώσος βουλευτής και παρουσιαστής Ευγένι Ποπόφ. «Φυσικά, θα είναι καλό για ολόκληρο τον κόσμο αν οι ηγέτες μας συναντηθούν στην Κίνα». Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια πολέμου, μια τέτοια συνάντηση θα τοποθετούσε τον Βλαντίμιρ Πούτιν ακριβώς εκεί που θέλει να βρίσκεται: στο ανώτατο τραπέζι της παγκόσμιας διπλωματίας.