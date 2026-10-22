Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ρωσία έχει εντείνει τις φονικές επιθέσεις της με πυραύλους και drones στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας δέχτηκε νέα πυραυλική επίθεση, λίγες ώρες αφότου η Ρωσία δήλωσε «κατ' αρχήν έτοιμη» να επαναλάβει τις ειρηνευτικές συνομιλίες και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο κόσμος βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ» στον τερματισμό του πολέμου.

Αρκετά σπίτια επλήγησαν το βράδυ της Τετάρτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, όπως δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η επίθεση σημειώθηκε εν μέσω μιας νέας διπλωματικής προσπάθειας υπό τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Γουίτκοφ συνάντησε τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αγία Πετρούπολη την Τετάρτη - μία ημέρα μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη της Ουκρανίας.

Οι τριμερείς συνομιλίες είχαν παγώσει τον Φεβρουάριο, μετά τον οποίο η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της, καθώς η Ουκρανία ξέμεινε από αναχαιτιστές δυτικής προέλευσης.

«Προχθές μιλούσα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διευθέτηση του πολέμου του με την Ουκρανία, στον τερματισμό του οποίου πιστεύω ότι πλησιάζουμε, παρεμπιπτόντως, ίσως τώρα να είμαστε πιο κοντά από ποτέ», δήλωσε την Τετάρτη ο Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να βάλει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του ότι θα ήταν σε θέση να το επιτύχει.

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Ο Ζελένσκι θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα «πάγωνε» τον πόλεμο στην τρέχουσα γραμμή του μετώπου

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Γουίτκοφ, μετέβη στην Αγία Πετρούπολη αφού συνάντησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και τους ηγέτες της Νορβηγίας και της Φινλανδίας στο Όσλο την Τρίτη.

Δεν είναι σαφές ποιες συγκεκριμένες προτάσεις εξέθεσε στον Πούτιν ο Γουίτκοφ, αλλά ο Ζελένσκι δήλωσε μετά τις συνομιλίες ότι συζητήθηκαν «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και προτάσεις για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα. Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, ανέφερε πάντως ότι οι ιδέες τους δεν ήταν ιδιαίτερα «χρήσιμες».

Οι τελευταίες συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Γουίτκοφ διήρκησαν περίπου τρεις ώρες στην Αγία Πετρούπολη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση της Τετάρτης, ο Ουσάκοφ άφησε να εννοηθεί ότι ένας νέος γύρος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί γύρω στις 10 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Τόνισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να επικεντρωθούν στη «διαμόρφωση ενός συστήματος ασφαλείας για τη Ρωσία και την Ουκρανία μετά τη λήξη της σύγκρουσης».

Ο Ουσάκοφ δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν επανέλαβε στον Γουίτκοφ πως τα ρωσικά στρατεύματα προελαύνουν παντού κατά μήκος της εκτεταμένης γραμμής του μετώπου και κατέχουν τη «στρατηγική πρωτοβουλία».

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της αμφισβητούν τον ισχυρισμό του Πούτιν, επισημαίνοντας μια ουσιαστική στασιμότητα στο μέτωπο.

Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια συμφωνία που θα πάγωνε τον πόλεμο κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής του μετώπου.

«Το αποκαλούμε "εκεχειρία" ή "παύση των σκοτωμών", όπως το αποκάλεσε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάγωμα και παύση. Και φυσικά αυτό είναι το ελάχιστο που χρειαζόμαστε από τη Ρωσία σήμερα», δήλωσε στο Fox News, προσθέτοντας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θα μπορούσαν να συζητηθούν στη συνέχεια.

Συνομιλίες εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι

Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τις τελευταίες συνομιλίες «εποικοδομητικές», ενώ ο Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε μέσω βιντεοκλήσης, δήλωσε: «Υπάρχει ακόμη σκληρή δουλειά μπροστά μας, αλλά έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να ξεπεράσουμε αυτόν τον πόλεμο και να οικοδομήσουμε ένα πλαίσιο για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία για τις επόμενες γενιές».

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν εν μέσω αυξανόμενης έντασης μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, και πιο πρόσφατα «να διαπραγματευτεί κάποιος άλλος εκ μέρους της Ουκρανίας». Έχει κατηγορήσει τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου για τις τιμές των καυσίμων που αυξάνονται από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Δέχθηκε επίσης δριμεία κριτική από Δημοκρατικούς και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς νομοθέτες, αφού ήρε τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας - επιτρέποντάς της να διοχετεύσει τόνους ντίζελ «στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά». Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε υπογράψει νομοθεσία για την έγκριση νέων αμερικανικών κυρώσεων και δασμών σε χώρες που εισάγουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο Ζελένσκι - καθώς και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας - επέκριναν την κίνηση του Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κίεβο κατηγόρησε, παράλληλα, την Ουάσινγκτον ότι απέκρυψε κρίσιμες πληροφορίες για την προειδοποίηση των Ουκρανών σχετικά με τις επικείμενες εκτοξεύσεις ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, με αποτέλεσμα πολλούς θανάτους πολιτών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απέρριψε την Τρίτη τις κατηγορίες αυτές, ενώ ο Ζελένσκι δήλωσε μετά τις συνομιλίες του Όσλο ότι η ανταλλαγή πληροφοριών «τώρα λειτουργεί».

Ο στρατός της Ουκρανίας έχει επίσης παραπονεθεί για περιορισμούς ταχύτητας στο δορυφορικό δίκτυο ίντερνετ Starlink των ΗΠΑ, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητά του να χρησιμοποιεί drones για πλήγματα κατά της Ρωσίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν ότι ζήτησαν τέτοια επιβράδυνση, ενώ μια διακομματική ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών ζήτησε κατεπείγουσα έρευνα.

Πηγή: BBC