Ο Μασκ αποφάσισε να θέσει όριο στην ταχύτητα σύνδεσης των ουκρανικών εξοπλισμών στο Starshield της εταιρείας του SpaceX, καθιστώντας ορισμένα από τα drones του Κιέβου μη λειτουργικά, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Ο 'Ελον Μασκ ζήτησε να περιοριστούν οι υπηρεσίες του δορυφορικού δικτύου Starshield στην Ουκρανία, ανέφερε σε άρθρο της η Wall Street Journal χθες, Τρίτη, παρά το γεγονός ότι ο πολυδισεκατομμυριούχος έχει τονίσει ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί στο σύστημα θα αποφασίζονται τελικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ αποφάσισε να θέσει όριο στην ταχύτητα σύνδεσης των ουκρανικών εξοπλισμών στο Starshield της εταιρείας του SpaceX, καθιστώντας ορισμένα από τα drones του Κιέβου μη λειτουργικά, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επικαλείται ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους και άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διαβεβαίωσε χθες ότι το Πεντάγωνο δεν διέταξε οποιαδήποτε αλλαγή που να αφορά το Starshield. «Δεν έχει αλλάξει τίποτα από τη δική μας πλευρά. Δεν έχουμε εκδώσει καμία οδηγία, ούτε κάτι παρόμοιο», δήλωσε.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος είχε σημειώσει την Παρασκευή ότι δεν ζήτησε να επιβληθούν περιορισμοί στο Starshield. «Δεν ήμουν εγώ και πιστεύω ότι ήταν ο Έλον» αυτός που ζήτησε τους περιορισμούς, δήλωσε ο Τραμπ.

Την προηγούμενη εβδομάδα το Κίεβο είχε αναφέρει προβλήματα στη σύνδεσή του με το συγκεκριμένο δορυφορικό σύστημα, το οποίο είναι κρίσιμης σημασίας για την Ουκρανία προκειμένου να αντιμετωπίζει ρωσικές επιθέσεις.

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Τι έλεγε ο Μασκ

Ο Μασκ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η αμερικανική κυβέρνηση ευθυνόταν για τα προβλήματα αυτά.

«Τα συστήματα Starshield ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και ελέγχονται από αυτήν. Τυχόν περιορισμοί στο εύρος ζώνης ή στη χρήση αποφασίζονται από τον αμερικανικό στρατό και, εν τέλει, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε στο X ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

{https://x.com/elonmusk/status/2110445577184133456}

Η Ουκρανία χρησιμοποιεί το Starshield - τη δορυφορική υπηρεσία του Starlink που έχει σχεδιαστεί ειδικά για στρατιωτική χρήση- για επικοινωνίες στο πεδίο της μάχης, πλήγματα μέσου βεληνεκούς κατά εδαφών που τελούν υπό ρωσική κατοχή, καθώς και για drones αναχαίτισης.

Παράλληλα αξιοποιεί το πολιτικό δορυφορικό σύστημα Starlink, το οποίο επίσης διαχειρίζεται η SpaceX.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ