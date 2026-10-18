Η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία.

Με «καταστροφικά» αντίποινα σε βάρος ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προειδοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρήσει στα σχέδιά της για τον περιορισμό της πρόσβασης αμερικανικών εταιρειών σε τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς τεχνολογίας.

Την προειδοποίηση διατύπωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, μιλώντας στους Financial Times, με αφορμή τις προτεινόμενες αλλαγές στην κατανομή του φάσματος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται για τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία διαχειρίζεται το δίκτυο Starlink και ενδέχεται να επηρεαστεί από τους νέους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.

Η προειδοποίηση των ΗΠΑ για αντίποινα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει τη δέσμευση μέρους του φάσματος συχνοτήτων που επιτρέπει την απευθείας σύνδεση κινητών τηλεφώνων με δορυφόρους, με στόχο την ενίσχυση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Η πρόταση θα περιόριζε τις διαθέσιμες συχνότητες για εταιρείες εκτός ΕΕ, μεταξύ των οποίων αμερικανικοί και κινεζικοί πάροχοι.

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Ερωτηθείς εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να ανησυχούν για ενδεχόμενα αντίποινα, ο Πάζντερ απάντησε ότι «θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και ότι θα ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό», επικαλούμενος το μέγεθος της αμερικανικής αγοράς.

Η SpaceX έχει ήδη αντιδράσει έντονα στις προτεινόμενες αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη συνδεσιμότητα στην Ουκρανία.

Το Starlink αποτελεί κρίσιμη υποδομή επικοινωνιών για πολίτες και στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας.

Η Ευρώπη επιδιώκει μεγαλύτερη τεχνολογική αυτονομία

Οι κινήσεις των Βρυξελλών εντάσσονται στη στρατηγική ενίσχυσης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας, καθώς η ΕΕ επιχειρεί να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικές εταιρείες.

Η ανησυχία συνδέεται τόσο με την απρόβλεπτη πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ όσο και με τους κινδύνους που δημιουργεί η εξάρτηση κρίσιμων υποδομών από ξένους παρόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες για το υπολογιστικό νέφος και την τεχνητή νοημοσύνη, επιδιώκοντας να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις απέναντι στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο Πάζντερ αναγνώρισε το δικαίωμα της Ευρώπης να προστατεύει ευαίσθητες κυβερνητικές πληροφορίες, προειδοποίησε ωστόσο ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ευνοϊκή μεταχείριση εγχώριων επιχειρήσεων.

«Δεν κάνεις τις ευρωπαϊκές εταιρείες πιο ανταγωνιστικές καθιστώντας τις αμερικανικές λιγότερο ανταγωνιστικές», υποστήριξε.

Αιχμές για τα πρόστιμα στους τεχνολογικούς κολοσσούς

Ο Αμερικανός πρέσβης αμφισβήτησε επίσης τους στόχους εφαρμογής του ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act), ο οποίος επιδιώκει να περιορίσει την ισχύ των μεγαλύτερων τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος στα πρόστιμα δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν επιβληθεί σε αμερικανικές εταιρείες, διερωτήθηκε εάν οι Βρυξέλλες επιδιώκουν πραγματικά την ενίσχυση του ανταγωνισμού ή τη δημιουργία πρόσθετων εσόδων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική πολιτική μπορεί να αποθαρρύνει τις αμερικανικές επενδύσεις, υπονομεύοντας τελικά τις προσπάθειες ανάπτυξης της ευρωπαϊκής τεχνολογικής βιομηχανίας.

Το μήνυμα για την Κίνα

Ο Πάζντερ κάλεσε την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν απέναντι στην Κίνα, αντί να συγκρούονται για τους τεχνολογικούς περιορισμούς.

Όπως υποστήριξε, ο ανταγωνισμός στην τεχνητή νοημοσύνη και στους κβαντικούς υπολογιστές απαιτεί κοινή στρατηγική, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίηση του Τραμπ ότι το χειρότερο ενδεχόμενο θα ήταν να χάσουν οι ΗΠΑ την τεχνολογική κούρσα από την Κίνα.

«Θα ήταν πολύ ευκολότερο εάν συνεργαζόμασταν με την Ευρώπη αντί να συγκρουόμαστε μαζί της», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε ότι η πρότασή της ενθαρρύνει την είσοδο νέων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην αγορά, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή σε παρόχους εκτός ΕΕ.