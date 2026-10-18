Η νέα υπόθεση στη Λιθουανία εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των υποδομών δορυφορικών επικοινωνιών στην Ευρώπη, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Τη Ρωσία θεωρεί πιθανό υπεύθυνο για απόπειρα εμπρησμού σε εγκατάσταση που φιλοξενεί εξοπλισμό του δορυφορικού δικτύου Starlink στη Λιθουανία ο πρωθυπουργός της χώρας, Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους, συνδέοντας το περιστατικό με τις επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου που, όπως υποστηρίζει, πραγματοποιεί η Μόσχα στην Ευρώπη.

Μιλώντας την Κυριακή (18/10) στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα LRT, ο Λιθουανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι η απόπειρα σημειώθηκε περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, όταν εντοπίστηκαν εμπρηστικές ύλες εντός των εγκαταστάσεων εταιρείας που στεγάζει δορυφορικές κεραίες και μονάδα ελέγχου.

Η ακριβής τοποθεσία της εγκατάστασης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Σύμφωνα με τον Σινκεβίτσιους, η εταιρεία διαθέτει εννέα δορυφορικές κεραίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Starlink, ενός συστήματος ιδιαίτερα σημαντικού για τις επικοινωνίες της Ουκρανίας.

Οι υποψίες για ρωσική εμπλοκή

Ο πρωθυπουργός της Λιθουανίας χαρακτήρισε το περιστατικό απόπειρα δολιοφθοράς, επισημαίνοντας ότι παρόμοιες ενέργειες έχουν καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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Όπως υποστήριξε, οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές εντάσσονται στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία, με στόχο την πρόκληση αναστάτωσης και την υπονόμευση της ασφάλειας.

«Θα μάθουμε περισσότερα για το ποιος έδωσε την εντολή, πώς συνέβη και ποιος το έκανε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πιθανό ο εντολέας να βρίσκεται στη ρωσική πλευρά.

Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη ρωσική εμπλοκή, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.

Αντίστοιχα περιστατικά σε Πολωνία και Βουλγαρία

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε σειρά περιστατικών που αφορούν εγκαταστάσεις συνδεδεμένες με το δίκτυο Starlink στην Ευρώπη.

Τον Σεπτέμβριο, δορυφορικός σταθμός στην κεντρική Πολωνία έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης, με τις πολωνικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενέργεια δολιοφθοράς.

Παράλληλα, στη Βουλγαρία διεξάγεται έρευνα έπειτα από καταγγελίες βουλευτή της αντιπολίτευσης για εμπρησμούς σε τηλεπικοινωνιακές κεραίες που συνδέονται με το Starlink.

Το δορυφορικό σύστημα Starlink αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, επιτρέποντας τη διατήρηση συνδέσεων ακόμη και σε περιοχές όπου οι συμβατικές τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχουν καταστραφεί.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον περιόρισε νωρίτερα τον Οκτώβριο τη λειτουργία της στρατιωτικής εκδοχής του συστήματος στην Ουκρανία, προκαλώντας αντιδράσεις στο Κίεβο και σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.