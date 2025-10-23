Οι CEOs των τριών εταιρειών ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι η συγχώνευση θα βοηθήσει τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν «την αυτονομία της Ευρώπης στον στρατηγικό τομέα του διαστήματος».

Οι ευρωπαϊκές αεροδιαστημικές εταιρείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη μια αρχική συμφωνία για τη συγχώνευση των ζημιογόνων δραστηριοτήτων κατασκευής δορυφόρων τους - ενώνοντας τις δυνάμεις τους μετά από μήνες διαπραγματεύσεων με στόχο την αντιμετώπιση της ραγδαίας ανάπτυξης των ανταγωνιστών, με επικεφαλής την Starlink του Έλον Μασκ.

Η πολυαναμενόμενη συμφωνία μεταξύ Airbus, Thales και Leonardo στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας από το 2027, υπό την έγκριση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών, που στο παρελθόν είχαν αντιταχθεί σε τέτοιες κινήσεις.

Η νέα ανώνυμη εταιρεία θα απασχολεί 25.000 εργαζόμενους σε όλη την Ευρώπη και θα έχει ετήσια έσοδα 6,5 δισ. ευρώ, βάσει των στοιχείων του 2024. Η Airbus θα κατέχει το 35%, ενώ η Thales και η Leonardo από 32,5% η κάθε μία, με κοινό έλεγχο και «ισορροπημένη δομή διακυβέρνησης».

Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει συνέργειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, με αφετηρία πέντε χρόνια μετά.

Οι συνομιλίες μεταξύ των τριών εταιρειών ξεκίνησαν πέρυσι υπό την κωδική ονομασία «Project Bromo», με στόχο την αναπαραγωγή του μοντέλου συνεργασίας της ευρωπαϊκής εταιρείας κατασκευής πυραύλων MBDA, που ανήκει σε Airbus, Leonardo και BAE Systems.

Οι κορυφαίοι ευρωπαίοι κατασκευαστές δορυφόρων είχαν ανταγωνιστεί για την κατασκευή πολύπλοκων διαστημικών σκαφών σε γεωστατική τροχιά, αλλά έχουν πληγεί από την άφιξη φθηνών μικρών δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά της Γης.

Η συμφωνία θα συνενώσει τις δραστηριότητες κατασκευής και υπηρεσιών των Thales Alenia Space και Telespazio - δύο κοινοπραξιών μεταξύ Leonardo και Thales - καθώς και διάφορες επιχειρήσεις διαστήματος και ψηφιακών υπηρεσιών της Airbus, μαζί με τις υπόλοιπες δραστηριότητες στο διάστημα που κατέχουν η Leonardo και η Thales SESO.

Οι εταιρείες, που έχουν ήδη περικόψει συνολικά περίπου 3.000 θέσεις εργασίας στον τομέα του διαστήματος, δεν ανέφεραν περαιτέρω περικοπές, αλλά δήλωσαν ότι θα συμβουλευτούν τα συνδικάτα για το έργο.

