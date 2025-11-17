Οι γονείς καταγγέλλουν αιφνιδιαστικό σχέδιο συγχώνευσης και κατάργησης του σχολείου.

Οι γονείς του 16ου Δημοτικού Γλυφάδας είναι στα κάγκελα και συσπειρώνονται κόντρα στην αιφνιδιαστική απόφαση για συγχώνευση του σχολείου τους με το 5ο Δημοτικό ενώ όπως καταγγέλλουν τα νέα σχέδια δείχνουν ότι σχεδιάζεται πλήρης κατάργηση του σχολείου. Με συντονισμένες προσπάθειες οι γονείς του σχολείου προσπαθούν να ανακόψουν την απόφαση διεκδικώντας την παραμονή του σχολείου ως έχει.

Όπως καταγγέλλουν «Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση του 16ου Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας. Η ενέργεια αυτή θα έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους μαθητές όσο και για την κοινότητα. Κλείνοντας την πόρτα σε ένα τέτοιο ίδρυμα εκπαίδευσης, περιορίζουμε τις ευκαιρίες για τα παιδιά μας και υποβαθμίζουμε την όλη κοινότητα. Το 16ο Δημοτικό Σχολείο έχει μια μακρόχρονη ιστορία παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και στήριξης των μαθητών του. Η συγχώνευσή του με άλλο σχολείο θα δημιουργήσει υπερβολικά μεγάλες τάξεις, κάτι που είναι γνωστό ότι επηρεάζει αρνητικά την μαθησιακή διαδικασία και την ατομική προσοχή που μπορεί να παρέχει ένας δάσκαλος στους μαθητές του. Επιπλέον, η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά αίθουσα αυξάνει τις πιθανότητες για προβλήματα συντονισμού και ασφάλειας.Αντί να προχωρήσουμε σε συγχωνεύσεις, θα έπρεπε να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις που ενισχύουν το υπάρχον σχολικό δίκτυο χωρίς να ακρωτηριάσουν τις υποδομές που ήδη υπάρχουν.» Μάλιστα ζητάνε την στήριξη όλων των γονέων της περιοχής ώστε να «βάλουν πλάτη» στον αγώνα τους για να διατηρηθεί το σχολείο τους ως έχει.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού Γλυφάδας

Γονείς και κάτοικοι της περιοχής προγραμματίζουν κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ζητώντας σαφείς απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές και την ανάκληση οποιασδήποτε απόφασης πριν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, ζητούν να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, όπως η αναβάθμιση των υποδομών και η διατήρηση της λειτουργίας του σχολείου, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Από την πλευρά της διοίκησης δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση για το θέμα, γεγονός που εντείνει την ανασφάλεια των γονέων και την ένταση στην τοπική κοινότητα. Οι γονείς του σχολείου σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το δικαίωμα των παιδιών τους σε ποιοτική εκπαίδευση και στη διατήρηση των σχολικών υποδομών, αντιδρώντας σε κάθε ενέργεια που θα υποβαθμίσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.