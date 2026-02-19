Το άψυχο σώμα του 26χρονου αναγνωρίστηκε από τη μητέρα του.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 26χρονου από την Γλυφάδα που είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η εκπομπή του STAR «Αλήθειες με τη Ζήνα» και επιβεβαίωσε και το «Χαμόγελο του Παιδιού», το πτώμα του 26χρονου Αλέξη εντοπίστηκε σήμερα στον σταθμό του Ισθμού της Κορίνθου.

Το άψυχο σώμα του 26χρονου αναγνωρίστηκε από τη μητέρα του το πρωί της Πέμπτης). Το πτώμα του παιδιού είχε εντοπιστεί το πρωί της περασμένης Κυριακής (μία μέρα μετά την εξαφάνιση του από την Γλυφάδα), να επιπλέει στην θαλάσσια περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, μέσα στο κανάλι.

Ο πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού» κ. Γιαννόπουλος με δήλωση του επιβεβαίωσε τον θάνατο του 26χρονου και την αναγνώριση του, από την ίδια του την μητέρα.

Υπενθυμίζεται ότι για τον νεαρό άνδρα είχε εκδοθεί missing alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» χθες Τετάρτη.

