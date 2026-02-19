«Η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη - Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ», καταγγέλλουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

«Στο ίδιο έργο θεατές βρεθήκαμε σήμερα το πρωί, αφού χάθηκε ξανά η επικοινωνία με τον λόφο Μερέντα, όπως και τον περασμένο Αύγουστο, όταν αστόχησε το ανταλλακτικό, που η Υ.Π.Α. "αξιολογούσε" από τον Μάϊο του 2024 αν θα έπρεπε να αποκτήσει και έως σήμερα δεν έχει παραδοθεί», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, όπως «μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «Η Προσέγγιση Αθηνών, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, έμεινε για ακόμα μια φορά με ένα μόνο ραντάρ, από τα τρία που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργούν και χωρίς εφεδρικές συχνότητες, αφού η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο Μερέντα διεκόπη».

Επισημαίνεται ότι «Στις 4/1/2026 αντιμετωπίσαμε το απαράδεκτο περιστατικό ολικής απώλειας επικοινωνιών του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., για το οποίο ακόμα δεν έχουμε ενημερωθεί σχετικά με τα αίτια που το προκάλεσαν, ενώ η Διοίκηση δεν έχει προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης εκτίμησης της ασφάλειας (safety assessment), δεν έχει εκδώσει καν επιχειρησιακές οδηγίες για την διαχείριση της κυκλοφορίας, με δεδομένο ότι η βλάβη μπορεί να επαναληφθεί ανά πάσα στιγμή, ενώ οι χωρητικότητες των τομέων παραμένουν στο 100%, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα».

Και συνεχίζει η ανακοίνωση: «Η σημερινή βλάβη στην ζεύξη δεδομένων με τον λόφο Μερέντα, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, κάτι που εκθέτει ακόμα περισσότερο την Διοίκηση της Υ.Π.Α. και τους αρμόδιους Διευθυντές, αφού πρόκειται για επανάληψη του ίδιου προβλήματος που συνέβη προ μηνών και για το οποίο η Υ.Π.Α. διαβεβαίωνε ότι δεν θα επαναληφθεί.

»Δυστυχώς, παρά την απομάκρυνση του προηγούμενου Διοικητή, οι συνεργάτες του, οι οποίοι φέρουν εξίσου μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που βρίσκεται η Υ.Π.Α. σήμερα, παραμένουν, για ανεξήγητους λόγους, στο απυρόβλητο. Δεν είναι λοιπόν να απορεί κανείς γιατί δεν αλλάζει κάτι.

»Φαίνεται πως δεν έχει συγκινηθεί κανένας αρμόδιος από τον εξευτελισμό της Υ.Π.Α., η οποία αναγκάστηκε να καταφύγει σε αναζήτηση δωρεάς για την απόκτηση του συστήματος επικοινωνιών φωνής για το Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., όχι γιατί η υπηρεσία δεν έχει πόρους, αλλά γιατί οι επιλογές της Διοίκησης να επιδιώκει επί χρόνια την αναβίωση μιας σύμβασης, που όλοι γνώριζαν ότι ήταν αδύνατη, οδήγησε στην απώλεια πολύτιμου χρόνου.

»Κατά τα άλλα η Υ.Π.Α. μέχρι και σήμερα επιδιώκει την σύναψη σύμβασης για το νέο σύστημα ραντάρ (D.P.S.), ο προϋπολογισμός του οποίου έχει φθάσει πλέον στα 160 εκατ. ευρώ (από 76 εκατ. ευρώ που ήταν το 2024 και από 150 εκατ. που ήταν προ ολίγων εβδομάδων), χωρίς η αρμόδια διεύθυνση να έχει παρουσιάσει τεχνικές προδιαγραφές, κάτι που αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού επιδιώκεται να δαπανηθεί ένα τεράστιο ποσό, χωρίς να καθορίζεται επακριβώς τι σύστημα θα παραδοθεί. Την ίδια στιγμή, η σύμβαση για την μετεγκατάσταση της προσέγγισης Αθηνών, μετά την καθυστέρηση 13 μηνών στην υπογραφή της, λόγω αδιαφορίας της Διοίκησης για την έγκαιρη ανανέωση της χρηματοδότησης, έχει καθυστερήσει ήδη 3 μήνες στην εκτέλεσή της, γιατί η αρμόδια διεύθυνση δεν ορίζει επιτροπή για τον καθορισμό των λεπτομερών λειτουργικών προδιαγραφών (D.F.S.), σε μια κατάσταση που είναι πανομοιότυπη με αυτή που οδήγησε στην λήξη της σύμβασης για το σύστημα επικοινωνιών φωνής του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ., χωρίς να παραδοθεί το σύστημα.

»Είναι πλέον φανερό ότι το μοτίβο που ακολουθούσε η Υ.Π.Α. επί δεκαετίες και που οδήγησε στην έλλειψη κρίσιμων για την ασφάλεια συστημάτων, ακολουθείται αυτούσιο και σήμερα, την στιγμή που έχουν συμβεί τέτοιας έκτασης περιστατικά βλαβών και που το πανελλήνιο γνωρίζει το μέγεθος του προβλήματος. Οι αρμόδιοι για την απόκτηση των συστημάτων φαίνεται ότι συνεχίζουν ακάθεκτοι. Το ερώτημα βέβαια που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί συνεχίζουν να ενεργούν με τον ίδιο τρόπο και γιατί παραμένουν στη θέση τους. Πλέον πρέπει να επιληφθεί ο Υπουργός και η Δικαιοσύνη.

»Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κατάσταση έχει περάσει προ πολλού τα όρια του ανεκτού. Όσο συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και όσο δεν λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την ανανέωση του εξοπλισμού και την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του ήδη υπάρχοντος, οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, σεβόμενοι το χρέος μας απέναντι στην ασφάλεια των πτήσεων, θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης χωρητικότητας, για να προστατέψουμε την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

»Για ακόμα μια φορά, η μόνη ασφαλιστική δικλείδα που λειτούργησε, ήταν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι αντιμετώπισαν για πολλοστή φορά την δυσλειτουργία του εξοπλισμού και μπόρεσαν να καθοδηγήσουν τα αεροσκάφη ώστε να προσγειωθούν ασφαλώς. Όμως αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί.

»Υπό τις παρούσες συνθήκες δηλώνουμε, για ακόμα μια φορά, ότι δεν πρόκειται να παρασχεθεί υπερεργασία την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, αφού οφείλουμε απέναντι στο επιβατικό κοινό και την Χώρα να μην γίνουμε το άλλοθι ώστε η ηγεσία της Υ.Π.Α. και οι αρμόδιοι διευθυντές να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, ο οποίος οδήγησε την Υ.Π.Α. στην σημερινή τραγική κατάσταση.

»Είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια για να τελειώσει η σημερινή νοοτροπία που υπάρχει στην Υ.Π.Α. και την οδήγησε στην παρακμή, ώστε η χώρα να αποκτήσει έναν πάροχο υπηρεσιών αεροναυτιλίας αντάξιο των Ευρωπαϊκών».