Πρόκειται για ένα έργο κρίσιμο για την ασφάλεια των πτήσεων στο ελληνικό FIR, το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2021.

Μια «νέα σύμβαση 717» αυτή τη φορά στις αερομεταφορές, αποκαλύπτει η Καθημερινή της Κυριακής, φέρνοντας στο φως ένα πολυετές διοικητικό και θεσμικό ναρκοπέδιο γύρω από τη σύμβαση για το σύστημα επικοινωνίας και καταγραφής φωνής των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ένα έργο κρίσιμο για την ασφάλεια των πτήσεων στο ελληνικό FIR, το οποίο έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2021, ωστόσο επτά χρόνια μετά την υπογραφή του παραμένει ανενεργό, επαναφέροντας μνήμες από τη διαβόητη σύμβαση 717 των σιδηροδρόμων.

Η Καθημερινή της Κυριακής αποκαλύπτει ότι η σύμβαση 03/2019, ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, εγκλωβίστηκε από την αρχή σε ένα πλέγμα εσωτερικών αντιπαραθέσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τεχνικών αβεβαιοτήτων και απουσίας ενιαίου σχεδιασμού. Παρότι το έργο θεωρούνταν απολύτως αναγκαίο για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφάλειας πτήσεων και για τη διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δεν υπήρξε ποτέ σαφής στρατηγική υλοποίησης, με αποτέλεσμα η σύμβαση να παραμένει ουσιαστικά ανενεργή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο εσωτερικό της ΥΠΑ υπήρξαν από την αρχή έντονες διαφωνίες μεταξύ ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και μηχανικών ασφαλείας σχετικά με τις λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος, ενώ παρέμεινε θολό το πλαίσιο για τη μελλοντική τεχνική υποστήριξή του. Αυτές οι συγκρούσεις δεν επιλύθηκαν θεσμικά, με αποτέλεσμα το έργο να λιμνάζει χωρίς να λαμβάνονται εγκαίρως αποφάσεις είτε για την επιτάχυνσή του είτε για τη διακοπή του.

Η Καθημερινή της Κυριακής καταγράφει επίσης ότι, όταν πλέον είχε λήξει ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης, η διοίκηση της ΥΠΑ επιχείρησε εκ των υστέρων να τροποποιήσει τη σύμβαση, κίνηση που απορρίφθηκε ως μη σύννομη. Παρ’ όλα αυτά, δεν κινήθηκε η διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου, καθώς, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές στην εφημερίδα, επικράτησε ο φόβος μακροχρόνιων δικαστικών εμπλοκών και απώλειας ακόμη περισσότερου χρόνου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία δίνει το ρεπορτάζ στη νομική διαδρομή της υπόθεσης μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, όταν επιχειρήθηκε να «αναστηθεί» η σύμβαση μέσω της ερμηνείας ότι δεν είχε ουσιαστικά λήξει, επειδή δεν είχε ποτέ ξεκινήσει. Η προσπάθεια αυτή, όπως αποκαλύπτει η Καθημερινή της Κυριακής, βασίστηκε σε εύθραυστες νομικές βάσεις και τελικά κατέρρευσε με την απορριπτική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έκρινε ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση μιας σύμβασης που έχει λήξει χωρίς να έχει προηγηθεί νόμιμη παράταση ή αναθεώρηση.

Το δημοσίευμα φωτίζει ακόμη τις έντονες αντιδράσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχαν εγκαίρως επισημάνει το νομικό αδιέξοδο, χωρίς όμως να εισακουστούν. Κατά την εκτίμησή τους, χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ενώ ο ελληνικός εναέριος χώρος συνέχισε να λειτουργεί με παρωχημένες υποδομές, σε μια περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας και αυστηρότερης ευρωπαϊκής εποπτείας.

Τέλος, η Καθημερινή της Κυριακής συνδέει άμεσα τη μακρόχρονη εκκρεμότητα της σύμβασης με το πρόσφατο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο διοικητικής δυσλειτουργίας. Επτά χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης και με την υπόθεση ακόμη ανοιχτή, το έργο παραμένει στα χαρτιά, επιβεβαιώνοντας ότι τα «φαντάσματα» του FIR δεν είναι απλώς τεχνικά, αλλά βαθιά θεσμικά και πολιτικά.