Απίστευτο: Ανακοίνωσαν μαζικές παρεμβολές, αλλά δεν... ξέρουν τι έγινε! Όπως και στα Τέμπη αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων.

Μπλακ άουτ στα αεροδρόμια της χώρας την Κυριακή το πρωί.

Η πρώτη ανακοίνωση της αρμόδιας Υπηρεσίας κάνει λόγο για «μαζικές παρεμβολές». «Η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το FIR Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM, καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΥΠΑ, η οποία εκδόθηκε αφού δεν μπορούσε να υποστηριχτεί η αρχική «γραμμή» υποβάθμισης του θέματος από την κυβέρνηση.

«Μαζικές παρεμβολές» όμως σημαίνει ουσιαστικά παρέμβαση από κάποιο κράτος. Άδικος ο φόβος σε όσους το σκέφτηκαν αφού λίγο αργότερα η ΥΠΑ με νεότερη ανακοίνωση μας πληροφόρησε πως το μπλακ άουτ οφείλεται σε «τεχνικό ζήτημα».

-Και καλά, πώς εξέδωσαν ανακοίνωση για «μαζικές παρεμβολές»; Δεν είχαν την ικανότητα να γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει; Ή απλώς τρόμαξαν από το πρόβλημα και έσπευσαν να αποδώσουν σε εξωγενή παράγοντα, κατ΄ ουσία δηλαδή σε ξένο κράτος; Προφανέστατα το δεύτερο, αν και αρμόδιος εισαγγελέας δεν πείστηκε και διέταξε έρευνα για το μπλακ άουτ!

-Ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας διέταξε ...ΕΔΕ για την απόδοση ευθυνών στους αρμοδίους. Ο ίδιος όμως εκτίμησε πως δεν έχει πολιτικές ευθύνες για τα «παρολίγο Τέμπη» και δεν υπέβαλε παραίτηση. Ούτε προφανώς και ο πρωθυπουργός του τη ζήτησε.

-Και ας υποθέσουμε πως ο Χρίστος Δήμας είναι αρμόδιος υπουργός δέκα μήνες και δεν γνώριζε το πρόβλημα, κάτι που αν το πράξουμε δεν του περιποιεί τιμή. Ο πρωθυπουργός δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο τομέα; Δεν γνώριζε για παράδειγμα ότι επί θητείας Τζιτζικώστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αρμόδιου υπουργού η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ για την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας και τα μέτρα που έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί αν δεν μας απατά η μνήμη μας από το 2020; Κάτι παρόμοιο με τα Τέμπη.

-Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας έχουν επανειλημμένως προειδοποιήσει για απαρχαιωμένες υποδομές και ελλείψεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας. Αλήθεια πόσα χρήματα προβλέπονται από τον προϋπολογισμό για το 2026 για το συγκεκριμένο τομέα;

Και στον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας η κυβέρνηση επιτείνει τα προβλήματα αντί να τα λύσει. Και αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Μαξίμου: Το πρόβλημα κυβερνησιμότητας της χώρας και της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης δεν μπορεί πλέον να εξωραϊστεί και πολύ περισσότερο να κρυφτεί...