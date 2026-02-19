Στις 9 Ιουλίου, δύο μέρες πριν την εμφάνιση του στο Sani Festival, ο Ρόμπερτ Πλαντ θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin και μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στην ιστορία της rock, έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, αποδεικνύοντας γιατί παραμένει ένας από τους πιο ανήσυχους και δημιουργικά ακούραστους καλλιτέχνες του πλανήτη.



Ο Plant παρουσιάζει το All That Glitters... μαζί με το νέο σχήμα του, Saving Grace, και τη χαρισματική Suzi Dian: ένα συλλογικό project ωμό, ατμοσφαιρικό και βαθιά σύγχρονο, που ενώνει τα blues με τον υπνωτικό παλμό της ψυχεδελικής folk, μετατρέποντας την παράδοση σε μια ζωντανή, ηλεκτρισμένη εμπειρία.



O Πλαντ θα ήταν ο πρώτος που θα έλεγε ότι η όλη προσπάθεια είναι κατεξοχήν συλλογική. Τα μέλη του συγκροτήματος ενώθηκαν μέσα από μια κοινή αγάπη για τη μουσική των ριζών (roots music), τόσο την κλασική όσο και τη σύγχρονη — τα blues, τη folk, τη gospel, την country και όλους εκείνους τους γοητευτικούς ήχους που βρίσκονται ανάμεσά τους. Όπως και ο Πλαντ, έτσι κι εκείνοι επιδιώκουν να εξερευνήσουν πώς εξελίσσονται αυτά τα είδη, αλλά και να ανακαλύψουν τις απαρχές αυτού του ρεπερτορίου, αναζωογονώντας συλλογικά τη μουσική που αγάπησαν.



Ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο οποίος υπέγραψε την παραγωγή του άλμπουμ μαζί με την μπάντα, σπάνια διεκδικεί το επίκεντρο της σκηνής· τις περισσότερες φορές μοιράζεται τα φωνητικά με τη Suzi Dian, ενώ κάποιες φορές της παραχωρεί εξ ολοκλήρου το μικρόφωνο.

Παρά το εμβληματικό του status από την εποχή των Led Zeppelin, το σχήμα Saving Grace κατάφερε να ξεκινήσει το 2019 με έναν χαλαρό και σχετικά διακριτικό τρόπο, ως ένα τοπικό project. Μέχρι τη δημιουργία τους, ο Πλαντ δεν είχε βρει ποτέ τόσο ομοϊδεάτες συνεργάτες επιστρέφοντας στη γενέτειρά του, στα σύνορα της Ουαλίας.

Όπως λέει και ο ίδιος: «Πρόκειται για μια εντυπωσιακή ομάδα ανθρώπων. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο τυχερός νιώθω γι' αυτό».



Ο ήχος των Saving Grace ενσωματώνει κατά στιγμές στοιχεία από τους υπνωτικούς, επαναλαμβανόμενους ρυθμούς που χαρακτήριζαν το ευρύτερο ηλεκτρικό σχήμα του Plant, τους Sensational Space Shifters. Υπάρχουν υπαινιγμοί από τα blues της ερήμου του Μάλι και την ψυχεδελική folk.



Ο ήχος μπορεί να φαντάζει δελεαστικά μυστηριώδης, μελαγχολικός και ερεβώδης. «Αυτό το εγχείρημα ήταν μια αποκάλυψη — η γλυκύτητα όλου αυτού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πραγματικά υπέροχοι. Έχουν διαμορφώσει το δικό τους μοναδικό στυλ και μαζί φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον μουσικό μονοπάτι».



Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση στην κορυφή του εμβληματικού λόφου της Αθήνας, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026. Ο Ρόμπερτ Πλαντ και οι Saving Grace υπόσχονται μια εμφάνιση ωμή, ανήσυχη και απρόβλεπτη — μια σπάνια ευκαιρία να βιώσουμε από κοντά έναν καλλιτέχνη που συνεχίζει να εξελίσσεται με περιέργεια, τόλμη και απόλυτη αφοσίωση στη μουσική.



Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου στις 12:00 μέσω του highpriority.Ticketmaster.gr.