Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί καλεί «όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο».

Σε νέα πανελλαδική, προειδοποιητική απεργία προχωρούν οι οδηγοί ταξί την Τρίτη 2 και την τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Η πανελλαδική απεργία των ταξί σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) θα είναι προειδοποιητική.

Στην ανακοίνωσή τους οι οδηγοί ταξί αναφέρουν πως «προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 06:00 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 06:00, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.

»Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:

- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Κλείνοντας η ΠΟΕΙΑΤΑ καλεί «όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική».

