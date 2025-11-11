Εγκρίθηκε από το ΓΕΜΗ η συγχώνευση δύο θυγατρικών της Φάις Συμμετοχών.

Η Φάις Συμμετοχών ΑΕ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το ΓΕΜΗ η συγχώνευση δύο θυγατρικών της εταιρειών.

Συγκεκριμένα, στις 11 Νοεμβρίου 2025 καταχωρίστηκε η επίσημη απόφαση που εγκρίνει τη συγχώνευση της F.L.S. Μοδιάνο Αναπτυξιακή Α.Ε. με την ONE OUTLET Α.Ε., η οποία θα είναι και η εταιρεία που απορροφά.

Η εγκριτική απόφαση αφορά θυγατρικές που ανήκουν 100% στον όμιλο, άμεσα και έμμεσα, και στηρίζεται σε οικονομικά στοιχεία με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Ιουνίου 2025 είχε ήδη αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ η έκθεση εκτίμησης της F.L.S. Μοδιάνο Αναπτυξιακή Α.Ε., με αριθμό καταχώρισης 5399932. Η έκθεση, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2025, αποτιμούσε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας ενόψει της συγχώνευσης.

Σύμφωνα με την αποτίμηση, τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανήλθαν σε 15,98 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις της έφτασαν τα 18,12 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε αρνητική καθαρή θέση -2,14 εκατ. ευρώ.