Όσον αφορά τον ύπνο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι ένα ελαφρώς ψυχρό δωμάτιο ευνοεί την ξεκούραση.

Κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν αισθητά και οι νύχτες γίνονται ιδιαίτερα κρύες, πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται για το αν είναι σωστό ή απαραίτητο να αφήνουν τη θέρμανση αναμμένη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της ενέργειας, της υγείας και του ύπνου, δεν υπάρχει μία απάντηση που να ισχύει για όλους, καθώς η σωστή επιλογή εξαρτάται από παράγοντες όπως η προσωπική άνεση, η ασφάλεια του σπιτιού και οι ανάγκες της υγείας.

Ο οργανισμός Energy Saving Trust τονίζει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σπιτιού θα πρέπει να διατηρείται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που εξακολουθεί να είναι άνετο. Συνήθως αυτό το εύρος κυμαίνεται μεταξύ 18 και 21 βαθμών Κελσίου, με τους 18°C να θεωρούνται το ελάχιστο ασφαλές όριο για τους περισσότερους ανθρώπους.

Ωστόσο, άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη ή άνθρωποι με χρόνια προβλήματα υγείας, ενδέχεται να χρειάζονται λίγο υψηλότερη θερμοκρασία για να αισθάνονται άνετα και ασφαλείς. Αντίθετα, υγιείς ενήλικες συχνά μπορούν να κοιμηθούν χωρίς πρόβλημα σε πιο δροσερό περιβάλλον.

Η ιδανική θερμοκρασία υπνοδωματίου θεωρείται ότι βρίσκεται μεταξύ 16 και 20 βαθμών Κελσίου, με τους 18°C να αποτελούν μια ισορροπημένη επιλογή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η θερμοκρασία του σώματος μειώνεται φυσικά, προετοιμάζοντάς μας για ύπνο. Ένα υπερβολικά ζεστό δωμάτιο μπορεί να δυσκολέψει τον βαθύ ύπνο, ενώ το έντονο κρύο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, μυϊκή δυσκαμψία ή συχνές αφυπνίσεις, κυρίως σε παιδιά και ηλικιωμένους.

Αντί για πλήρη απενεργοποίηση της θέρμανσης, προτείνεται η μείωση της έντασής της κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται τόσο η υπερθέρμανση όσο και ο κίνδυνος παγώματος των σωλήνων, ειδικά σε περιοχές με ακραίες χαμηλές θερμοκρασίες.

Πολλοί σύγχρονοι λέβητες διαθέτουν λειτουργίες προστασίας από τον παγετό που συμβάλλουν στη διατήρηση μιας βασικής ασφαλούς θερμοκρασίας.

Τέλος, όσον αφορά τις ηλεκτρικές κουβέρτες και τις θερμοφόρες, συνιστάται η χρήση τους μόνο για προθέρμανση του κρεβατιού και όχι καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου, εκτός αν διαθέτουν μηχανισμούς αυτόματης απενεργοποίησης, για λόγους ασφάλειας.