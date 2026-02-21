Οι αυξήσεις αποτυπώνουν τη γενικότερη ανοδική πορεία των τιμών στα τρόφιμα, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει της έναρξης της Σαρακοστής

Αυξήσεις στις τιμές θα δουν οι καταναλωτές στο φετινό σαρακοστιανό τραπέζι για την Καθαρά Δευτέρα, που θα φτάσει μέχρι και 30% σε σύγκριση με πέρυσι.

Ακριβότερα θα στοιχίσουν τα θαλασσινά, που αποτελούν τον «πρωταγωνιστή» της ημέρας, με το χταπόδι να φτάνει τα 24 ευρώ το κιλό, από18 ευρώ που ήταν πέρυσι. Το καλαμάρι αγγίζει έως και τα 22 ευρώ το κιλό, περίπου 5 ευρώ ακριβότερο σε σχέση με πέρσι, ενώ οι γαρίδες διαμορφώνονται στα 14 ευρώ το κιλό, από 12 ευρώ το 2025.

Η αγορά κινείται ήδη σε ρυθμούς Καθαράς Δευτέρας, με τη Βαρβάκειο Αγορά να καταγράφει αυξημένη κίνηση από τα μέσα της εβδομάδας. Οι καταναλωτές κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνουν τιμές και προετοιμάζονται για το σαρακοστιανό τραπέζι, είτε ψωνίζοντας από νωρίς είτε περιμένοντας την τελευταία στιγμή για να προμηθευτούν τα πιο φρέσκα προϊόντα.

Πάντως ανατιμήσεις καταγράφονται και στα υπόλοιπα παραδοσιακά εδέσματα. Η λαγάνα φτάνει έως και τα 3,80 ευρώ, όταν πέρσι κόστιζε περίπου 2,80 ευρώ, ενώ ο χαλβάς πωλείται γύρω στα 12 ευρώ το κιλό, από 9 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Ο ταραμάς ξεπερνά πλέον τα 20 ευρώ το κιλό (περίπου 21 ευρώ), ενώ οι ελιές διαμορφώνονται στα 8 ευρώ, από 7,40 ευρώ το 2025.

Οι βασικότερες ανατιμήσεις

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, οι ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα του τραπεζιού της Καθαράς Δευτέρας κυμαίνονται ως εξής (τιμή/κιλό):

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Καλαμάρι: Από 17 ευρώ --> 22 ευρώ

Χταπόδι: Από 18 ευρώ --> 24 ευρώ

Γαρίδες: Από 12 ευρώ --> 14 ευρώ

Θράψαλο: Από 6ευρώ --> 7.80 ευρώ

Λαγάνα: Από 2.80 ευρώ --> 3.80 ευρώ

Χαλβάς: Από 9 ευρώ --> 12 ευρώ

Ελιές: Από 7.40 ευρώ --> 8 ευρώ

Ταραμάς: Από 19ευρώ --> 21.50 ευρώ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgkgtkcjh51d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως η ακρίβεια δεν επηρεάζει μόνο τα νωπά, αλλά και τα κατεψυγμένα προϊόντα.

Όπως σχολιάζει σχετικά ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών ΓΣΕΕ:

«Σε σχέση με πέρσι οι τιμές είναι αυξημένες. Θα σας πω ενδεικτικά το χταπόδι, το κομμένο, 630 γραμμάρια (μιλάμε πάντα για κατεψυγμένα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τον Ινδικό Ωκεανό, από τον Ειρηνικό Ωκεανό ή από τον Ατλαντικό) ήταν 8 ευρώ. Φέτος είναι 11 ευρώ και 49 λεπτά. 43,63% η αύξηση (…)».