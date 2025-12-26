Ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων όταν η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button, κάνοντας μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Τις πρώτες δηλώσεις μέσω του δικηγόρου του έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μετά τη σύλληψή του την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων όταν η εν διαστάσει σύζυγός του πάτησε το panic button, κάνοντας μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση του τον τελευταίο καιρό και κατά τις ίδιες πληροφορίες δεν μένουν πια στο ίδιο σπίτι.

Μετά τη χρήση του panic button, ο Άρης Μουγκοπέτρος μετέβη στο ΑΤ Τρίπολης για να κάνει και εκείνος μήνυση στην σύζυγό του για αρπαγή ανηλίκου, όμως λόγω της προϋπάρχουσας καταγγελίας συνελήφθη.

Τι ισχυρίζεται ο Άρης Μουγκοπέτρος

Μιλώντας στο MEGA, μέσω του δικηγόρου του, υποστήριξε πως όλα ξεκίνησαν όταν προσπάθησε να δει τα παιδιά του την ημέρα των Χριστουγέννων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω, λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη η οικογενειακή μας κατάσταση επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα ήθελα να δω τα παιδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο η σύζυγός του στη μήνυσή της, υποστήριξε πως μετέβη στο σπίτι της συνοδευόμενος από συγγενικό του πρόσωπο και να την απείλησε.