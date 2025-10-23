Η συνεργασία θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στα brands του χαρτοφυλακίου του.

Ο Όμιλος Φάις προχώρησε σε συνεργασία με την πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Shopify, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, η συνεργασία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ενιαίου, ευέλικτου και κλιμακούμενου ψηφιακού οικοσυστήματος, που θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στα brands του χαρτοφυλακίου του.

Το πρώτο έργο που εντάσσεται στη συνεργασία αφορά την KIKO MILANO, με στόχο την ενιαία διαχείριση και εμπειρία σε όλες τις αγορές δραστηριοποίησης, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τσεχία. Η Shopify αποτελεί την τεχνολογική βάση για τη μελλοντική ανάπτυξη του eCommerce του Ομίλου, καθώς προβλέπεται η σταδιακή μετάβαση και άλλων brands στο οικοσύστημά της, με στόχο τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας, της εμπειρίας πελάτη και της αποδοτικότητας.

Την υλοποίηση του έργου υποστηρίζει η NetSteps, συνεργάτης και Shopify Plus Partner στην Ελλάδα, με εμπειρία στην ανάπτυξη έργων ηλεκτρονικού εμπορίου μεγάλης κλίμακας.