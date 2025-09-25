Ο κλάδος της ένδυσης και υπόδησης αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με αύξηση πωλήσεων 8% στα 75,8 εκατ. ευρώ.

Η Fais Group ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2025, καταγράφοντας βελτίωση σε κρίσιμους χρηματοοικονομικούς δείκτες, παρά το συγκρατημένο περιβάλλον του λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση πωλήσεων, ενίσχυση του περιθωρίου μικτού κέρδους και θετική πορεία των συγκρίσιμων EBITDA, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις για το εξάμηνο ανήλθαν σε 100,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά περίπου 1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ωστόσο, εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων πωλήσεων, οι συγκρίσιμες πωλήσεις παρουσίασαν άνοδο 7%, στοιχείο που καταδεικνύει την οργανική ανάπτυξη της δραστηριότητας. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 45,4% έναντι 43,1% πέρυσι, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 20,1 εκατ. ευρώ από 19 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 6%. Στο επίπεδο των καθαρών κερδών μετά φόρων, ο Όμιλος κατέγραψε 5,8 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο.

Αναλύοντας ανά τομέα δραστηριότητας, ο κλάδος της ένδυσης και υπόδησης αποτέλεσε τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με αύξηση πωλήσεων 8% στα 75,8 εκατ. ευρώ. Τα καλλυντικά ενισχύθηκαν κατά 5% στα 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο τομέας ακινήτων σημείωσε επίσης άνοδο 5% στα 5,8 εκατ. ευρώ. Στις λοιπές δραστηριότητες παρατηρήθηκε υποχώρηση, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 6,7 εκατ. ευρώ από 12 εκατ. ευρώ πέρυσι. Παρά ταύτα, οι συνολικές προσαρμοσμένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά περίπου 7%, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική.

Στην ανάπτυξη του δικτύου, η Fais Group ενίσχυσε την παρουσία της, λειτουργώντας συνολικά 130 σημεία πώλησης στο τέλος του εξαμήνου, εκ των οποίων 122 φυσικά καταστήματα και Shop-in-Shop, έναντι 118 στο τέλος του 2024, καθώς και 8 ηλεκτρονικά καταστήματα. Η στρατηγική επέκτασης συνεχίστηκε με νέα ανοίγματα πολυτελών boutiques στο City Link και την προετοιμασία για την είσοδο της Jimmy Choo τον Οκτώβριο.

Μετά την περίοδο αναφοράς, ο Όμιλος υπέγραψε προσύμφωνο πώλησης ακινήτου στη βιομηχανική περιοχή Λαυρίου έναντι 6,9 εκατ. ευρώ, καθώς και προσύμφωνο αγοράς ακινήτου στο Κορωπί Αττικής με τίμημα 3,6 εκατ. ευρώ. Οι συμφωνίες τελούν υπό την υπογραφή οριστικών συμβάσεων και συνήθεις αιρέσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Σαμ Φάις, τόνισε πως η συγκράτηση ισχυρών περιθωρίων EBITDA και η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης αποτελούν ισχυρή απόδειξη της χρηματοοικονομικής υγείας του Ομίλου. Επισήμανε, επίσης, ότι το επενδυτικό πλάνο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με επέκταση της Kiko Milano στην Ελλάδα και το εξωτερικό, νέα σημεία στη Ρουμανία, καθώς και την είσοδο στην αγορά της Τσεχίας. Παράλληλα, ενισχύθηκε η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου με το νέο κατάστημα Harley-Davidson και τη συμφωνία με την ERGON για την Αγορά Μοδιάνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Φάις κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι οι επενδύσεις, σε συνδυασμό με την εισροή κεφαλαίων από την είσοδο στο Χρηματιστήριο, αναμένεται να αποδώσουν καρπούς από το δεύτερο εξάμηνο του 2025 και κυρίως στις αρχές του 2026. Ήδη, τα ανεπίσημα στοιχεία οκταμήνου δείχνουν περαιτέρω άνοδο πωλήσεων και λειτουργικών κερδών, ενισχύοντας τη θετική πορεία και τη δέσμευση του Ομίλου στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για μετόχους, συνεργάτες και εργαζόμενους.