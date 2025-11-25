«Χτίζοντας στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, ο ΟΠAΠ πέτυχε δυνατά αποτελέσματα κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας το ισχυρό αντίστοιχο περσινό τρίμηνο» δήλωσε ο διεθύνων σύμβουλος, Jan Karas.

Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 361,3 εκατ. ευρώ για το 9μηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη διατηρήσιμη δυναμική της δραστηριότητάς του και θέτοντας ισχυρές βάσεις για την επίτευξη των ετήσιων στόχων. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική ενίσχυση σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με ώθηση τόσο από το επίγειο δίκτυο όσο και από την online λειτουργία.

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν σε 1,76 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με το τρίτο τρίμηνο να κλείνει στα 602,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,6% λόγω της ισχυρής επίδοσης των αριθμολαχείων. Το μικτό κέρδος από παιχνίδια ενισχύθηκε κατά 6,9% στο 9μηνο, φτάνοντας τα 740,4 εκατ. ευρώ, ενώ στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 253,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 4,8%.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία έφτασαν τα 339,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση, με το τρίτο τρίμηνο να καταγράφει δαπάνες 111,6 εκατ. ευρώ λόγω υψηλότερου μισθολογικού κόστους και αυξημένων λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα EBITDA ανήλθαν σε 612,6 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 214,2 εκατ. ευρώ, οριακά υψηλότερα από πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη 9μήνου αυξήθηκαν κατά 6,3%, φθάνοντας τα 361,3 εκατ. ευρώ, ενώ το τρίτο τρίμηνο έκλεισε με κέρδη 127,9 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένα κατά 6,1%. Η εταιρεία διατήρησε ισχυρή ταμειακή θέση, με καθαρό δανεισμό 167,2 εκατ. ευρώ και δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς LTM EBITDA στο 0,19x.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η έντονη κερδοφορία του 9μήνου ενισχύει την πεποίθηση ότι οι ετήσιοι στόχοι του 2025 θα επιτευχθούν, παρά το αυξημένο κόστος λειτουργίας και το απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς.

Ο Jan Karas, Διευθύνων Σύμβουλός του ΟΠΑΠ δήλωσε για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2025 τα εξής: «Χτίζοντας στις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, ο ΟΠAΠ πέτυχε δυνατά αποτελέσματα κατά το τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας το ισχυρό αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

»Όπως και πέρσι, οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου επωφελήθηκαν από ένα σημαντικό τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ. Το giga jackpot, που σημειώθηκε τον Αύγουστο, ήταν το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, οδηγώντας σε αυξημένη κίνηση στο retail δίκτυο, ενισχυμένη επισκεψιμότητα στις online πλατφόρμες και μεγαλύτερη παικτική δραστηριότητα και στα δύο κανάλια.

Ταυτόχρονα, οι iGaming δραστηριότητες μας αναπτύχθηκαν για ένα ακόμη τρίμηνο, ενώ η iLottery πλατφόρμα μας εμπλουτίστηκε με δράσεις loyalty, που προσέφεραν gamified εμπειρίες με βάση τη θεματική της F1, κάθε Σαββατοκύριακο που διεξαγόταν Grand Prix.

Συνολικά, η αύξηση της κερδοφορίας συνδυάστηκε με υγιή περιθώρια κέρδους και ισχυρή ταμειακή θέση. Οι θετικές αυτές τάσεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα επιτύχουμε τις προβλέψεις μας για το οικονομικό έτος 2025, καθώς και τους ευρύτερους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εργαζόμαστε για ένα δυναμικό κλείσιμο της χρονιάς και ανυπομονούμε για το 2026, στο οποίο θα δραστηριοποιηθούμε υπό τη νέα επωνυμία της Allwyn. Το γεγονός αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή ευκαιριών ανάπτυξης, καινοτομίας και κορυφαίων στο είδους τους εμπειριών διασκέδασης και gaming για τους πελάτες μας».