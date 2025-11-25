Ο όμιλος Fourlis διατηρεί πλέον 22 καταστήματα ΙΚΕΑ, 124 καταστήματα INTERSPORT και 13 Foot Locker σε Ελλάδα και ευρύτερη περιοχή, ενώ συνεχίζει να ενισχύει την omnichannel στρατηγική του.

Ισχυρή οικονομική επίδοση κατέγραψε ο όμιλος Fourlis στο 9μηνο του 2025, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 10,4% και να διαμορφώνονται στα 430,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 9,2 εκατ. ευρώ, από 2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η θετική πορεία οφείλεται στην άνοδο του μεριδίου αγοράς, την επέκταση του δικτύου καταστημάτων και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, ενώ η δυναμική ενισχύθηκε σταδιακά μέσα στο έτος, κορυφώνοντας στο τρίτο τρίμηνο.

Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 47,1%, από 46,2% ένα χρόνο πριν, αντανακλώντας το πιο αποδοτικό προϊοντικό μίγμα. Σημαντική ήταν και η επίδραση της Trade Estates, η οποία μετά την αποενοποίηση και τη μείωση της συμμετοχής του ομίλου σε 47,3% συνεισέφερε 8,6 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του 9μήνου, ενώ η συνολική επίδραση της πώλησης μετοχών ανήλθε σε κέρδος 6,3 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις του ομίλου έφτασαν τα 16,6 εκατ. ευρώ, με επίκεντρο την ανάπτυξη νέων καταστημάτων IKEA, INTERSPORT και Foot Locker, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, έως τις 22 Νοεμβρίου, οι πωλήσεις συνέχισαν ανοδικά με ρυθμό 6%, επιβεβαιώνοντας - όπως αναφέρει η διοίκηση - ότι οι στόχοι για το σύνολο του 2025 παραμένουν εφικτοί. Ο CEO του ομίλου, Γιάννης Βασιλάκος, σημείωσε πως η απόδοση του 9μήνου «αντανακλά την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου», υπογραμμίζοντας ότι ο όμιλος εισέρχεται στο 2026 με ενισχυμένη βάση.

Στον κλάδο Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων, οι πωλήσεις των IKEA αυξήθηκαν κατά 5,1% και έφθασαν τα 270,4 εκατ. ευρώ κατά το 9μηνο. Η ισχυρή like-for-like επίδοση και η άνοδος της επισκεψιμότητας, σε συνδυασμό με την επέκταση του δικτύου, οδήγησαν σε βελτίωση του μικτού κέρδους και επέτρεψαν σταδιακή ανάκαμψη της κερδοφορίας στο τρίτο τρίμηνο. Νέα καταστήματα σε Ηράκλειο και Πάτρα, καθώς και η επέκταση των σημείων σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία, ενισχύουν περαιτέρω το αποτύπωμα του brand στην περιοχή.

Στον κλάδο Αθλητικών Ειδών, οι πωλήσεις εκτοξεύθηκαν κατά 20,7% στα 157,7 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, με την INTERSPORT και τη Foot Locker να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη. Η εξαγορά των δραστηριοτήτων της Foot Locker σε Ελλάδα και Ρουμανία, αλλά και το άνοιγμα νέων καταστημάτων, συνέβαλαν στην άνοδο, ενώ το περιθώριο EBIT βελτιώθηκε σε 2,7%. Η δυναμική επέκταση του concept INTERSPORT Football Club σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στον αθλητικό εξοπλισμό.

Ο κλάδος Υγείας & Ευεξίας, με το brand Holland & Barrett, συνέχισε να αναπτύσσεται, με πωλήσεις 2,4 εκατ. ευρώ και βελτιωμένο μικτό περιθώριο στο 51,7% στο 9μηνο, παρότι διατήρησε μικρές λειτουργικές ζημίες λόγω της επέκτασης του δικτύου και των υποδομών.

Ο όμιλος Fourlis διατηρεί πλέον 22 καταστήματα ΙΚΕΑ, 124 καταστήματα INTERSPORT και 13 Foot Locker σε Ελλάδα και ευρύτερη περιοχή, ενώ συνεχίζει να ενισχύει την omnichannel στρατηγική του. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διεύρυνση της γεωγραφικής μας παρουσίας και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ψηφιοποίηση», αναφέρει η διοίκηση, υπογραμμίζοντας ότι η ισχυρή επίδοση του 9μήνου θέτει σταθερές βάσεις για τη συνέχιση της ανοδικής πορείας και το 2026.