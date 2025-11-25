Τα καθαρά έσοδα του δεκαμήνου ανήλθαν σε 60,921 δισ. ευρώ.

Ο κρατικός προϋπολογισμός στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 κατέγραψε σε τροποποιημένη ταμειακή βάση πρωτογενές πλεόνασμα 10,248 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 9,881 δισ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο του προϋπολογισμού παρουσίασε πλεόνασμα 3,037 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον επικαιροποιημένο στόχο των 2,649 δισ. ευρώ, αλλά παραμένοντας χαμηλότερο από το αντίστοιχο μέγεθος του 2024.

Τα καθαρά έσοδα του δεκαμήνου ανήλθαν σε 60,921 δισ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 67 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Καθοριστική ήταν η συμβολή των φορολογικών εσόδων, τα οποία έφθασαν τα 59,206 δισ. ευρώ. Από αυτά, ο ΦΠΑ –ο σημαντικότερος πυλώνας των εσόδων– απέφερε 23,299 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 39,35% του συνόλου των φορολογικών εισπράξεων, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 31 εκατ. ευρώ και επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της κατανάλωσης.

Οι φόροι εισοδήματος διαμορφώθηκαν στα 21,994 δισ. ευρώ, με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων να κινείται υψηλότερα κατά 13 εκατ. ευρώ και τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 3 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιποί φόροι εισοδήματος ήταν μειωμένοι κατά 16 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν και οι φόροι ακίνητης περιουσίας, φθάνοντας τα 2,227 δισ. ευρώ και υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 10 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης ήταν η μόνη βασική κατηγορία που υστέρησε, φθάνοντας τα 6,181 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Στα υπόλοιπα μεγέθη, οι κοινωνικές εισφορές διατηρήθηκαν στα επίπεδα του στόχου, στα 51 εκατ. ευρώ, ενώ οι μεταβιβάσεις υποχώρησαν σε 4,759 δισ. ευρώ, κατά 67 εκατ. ευρώ χαμηλότερα του στόχου. Αύξηση σημειώθηκε στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, που ανήλθαν σε 1,950 δισ. ευρώ, καθώς και στα λοιπά τρέχοντα έσοδα, τα οποία έφθασαν τα 2,251 δισ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων έκλεισαν στα 7,318 δισ. ευρώ, όπως είχε προβλεφθεί, ενώ τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 2,930 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τους στόχους της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2026.