Παραμένουν ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους.

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη (13/01) στις 13:00, ετοιμάζονται οι αγρότες, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ από τα μπλόκα, προειδοποιώντας ότι αν δεν ικανοποιηθούν από όσα ειπωθούν θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, από την Τετάρτη.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μόνο μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ωστόσο, επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, θα πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 ατόμα η κάθε μία για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες στη συνάντηση αναμένεται να θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους, τονίζοντας ότι κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωσή τους.

Όπως τόνισε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας: «Η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια, αποφάσισε να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και να θέσει επί τάπητος τα οξυμένα προβλήματα και προβλήματα και δίκαια και επιβίωσης που αντιμετωπίζουμε.

Τα δίκαια αιτήματά μας να τα θέσουμε ξανά στον πρωθυπουργό, γιατί οι απαντήσεις της κυβέρνησης, οι εξαγγελίες και οι διευκρινιστικές εξαγγελίες της, την Τετάρτη κανένα δεν ικανοποιούν. Ίσα – ίσα ανοίγουν τον δρόμο για μεγαλύτερο και πιο γρήγορο ξεκλήρισμα χιλιάδων αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων από εμάς. Και πρέπει να ανατραπούν αυτά τα μέτρα αν θέλουμε να έχουμε πρωτογενή τομέα, ελληνική ύπαιθρο, αγροτικό εισόδημα και τα ποιοτικά τρόφιμα που μπορούμε να παράγουμε, αλλά και όλα τα άλλα προϊόντα για τη μεταποιητική βιομηχανία που μπορούμε να παράξουμε.

Ζητάμε και σε αυτή τη συνάντηση, εμείς δεν φοβόμαστε να υπάρχει και δημοσιοποίηση. Να υπάρχουν, να κρατηθούν και τα πρακτικά από αυτή τη συνάντηση που θα κάνουμε, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια για το τι έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση.

Για να υπάρχει και το τι έχει ειπωθεί από την κάθε πλευρά, ώστε να μπορούμε όλοι μαζί οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που θα αποτελούν την επιτροπή που θα αποφασίσουμε σε λίγο, γιατί δεν έχει αποφασιστεί ούτε καμία επιτροπή, γιατί ακούσαμε ότι έχουν βγει και ονόματα στη δημοσιότητα.

Δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καμιά απόφαση, καμιάς επιτροπής και κανένα όνομα. Λοιπόν, θα πάμε και μετά θα ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας. Θα επιστρέψουμε στα μπλόκα με μία σοβαρή διευκρίνιση, ότι αν δεν ικανοποιηθούμε, αν δεν πάρουμε ανάσες, αν δεν δοθεί προοπτική στον αγροτικό μας επάγγελμα και στο μέλλον των οικογενειών μας, θα συνεχίσουμε αποφασιστικά και ανυποχώρητα τη μεγάλη κινητοποίηση».

Τι ζητούν

Οι αγρότες έχουν επανειλημμένα προβάλλει τα αιτήματά τους, ζητώντας τα παρακάτω, με επίσημη επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό:

• Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

• Καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.

• Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

• Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

• Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

• Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

• Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

• Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring. ησ

• Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

• Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

• Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.

• Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

• Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Δύο ακόμα φλέγοντα ζητήματα είναι:

Η ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.