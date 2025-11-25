Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προγραμματίζει για το 2026 συνολικά 700 μόνιμες προσλήψεις, δίνοντας την ευκαιρία σε υποψηφίους διαφόρων εκπαιδευτικών επιπέδων να ενταχθούν στο δυναμικό της.

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή απόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ αλλά και λυκείου.

Οι ειδικότητες και οι θέσεις

Αναλυτικά, οι προσλήψεις θα καλύψουν τις εξής ειδικότητες:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

Δημοσιονομικών: 4 θέσεις

Εφοριακών: 331 θέσεις

Πληροφορικής (Software-Hardware): 85 θέσεις

Τελωνειακών: 102 θέσεις

Χημικών: 10 θέσεις

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

Δημοσιονομικών: 3 θέσεις

Εφοριακών: 33 θέσεις

Πληροφορικής (Software-Hardware): 33 θέσεις

Τελωνειακών: 47 θέσεις

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

Τελωνειακών: 52 θέσεις

Η ΑΑΔΕ, με αυτές τις προσλήψεις, ενισχύει κρίσιμους τομείς όπως οι εφορίες, τα τελωνεία και οι υπηρεσίες πληροφορικής, καλύπτοντας ανάγκες που αφορούν τόσο τη διαχείριση δημοσιονομικών θεμάτων όσο και την τεχνολογική υποδομή της.

Η ανακοίνωση αυτή δίνει ευκαιρίες εργασίας σε ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων, από πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ έως και αποφοίτους λυκείου, ενισχύοντας την πρόσβαση σε μόνιμες θέσεις στο δημόσιο τομέα.