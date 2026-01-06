Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των δημοσίων εσόδων το 2026 θα έχει η έμμεση φορολογία, η οποία παραμένει ο βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Παρά τις φοροελαφρύνσεις που τίθενται σε εφαρμογή από την αρχή του 2026, ο Κρατικός Προϋπολογισμός προβλέπει ότι τα φορολογικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 73 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με το 2025.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των δημοσίων εσόδων το 2026 θα έχει η έμμεση φορολογία, η οποία παραμένει ο βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα έσοδα από έμμεσους φόρους θα είναι περίπου διπλάσια από εκείνα των άμεσων φόρων, επιβεβαιώνοντας ότι το βάρος της φορολογίας συνεχίζει να μεταφέρεται κυρίως στην κατανάλωση.

Στο εσωτερικό της έμμεσης φορολογίας, κυρίαρχη θέση κατέχει ο ΦΠΑ, ο οποίος αναμένεται να αντιστοιχεί περίπου στο 70% του συνόλου των εσόδων από έμμεσους φόρους. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης ακολουθούν, συμπληρώνοντας έναν εισπρακτικό μηχανισμό που παραμένει σταθερός και προβλέψιμος για τα δημόσια ταμεία, παρά τις επιμέρους μειώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές ή προϊόντα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια ότι, ακόμη και σε μια χρονιά φορολογικών ελαφρύνσεων, η έμμεση φορολογία συνεχίζει να αποτελεί τον πυρήνα της εισπρακτικής πολιτικής του κράτους.

Η αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος από την 1η Ιανουαρίου 2026 μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, χωρίς όμως να ανατρέπει τη συνολική εισπρακτική δυναμική του συστήματος. Οι παρεμβάσεις στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους φορολογουμένους περιορίζουν τη φορολογική πίεση σε στοχευμένες κατηγορίες, την ώρα που η φορολογική βάση παραμένει ισχυρή.

Σημαντική συμβολή στα έσοδα θα έχει και ο τομέας των ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ, που θα είναι και πάλι ο πρώτος μεγάλος φόρος της χρονιάς, θα καταβληθεί σε έως 12 δόσεις από τον Μάρτιο, εξασφαλίζοντας σταθερή ροή εσόδων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Παρά τις επιμέρους μειώσεις, ο φόρος στην ακίνητη περιουσία διατηρεί τον ρόλο του ως βασικός πυλώνας του προϋπολογισμού.

Σημαντικά έσοδα αναμένονται και από τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος θα εκκαθαρίζεται άμεσα με την υποβολή των δηλώσεων την άνοιξη και θα εξοφλείται σε δόσεις έως τον Φεβρουάριο του 2027.

Συνολικά, το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά όπου οι φορολογικές ελαφρύνσεις συνυπάρχουν με υψηλές εισπράξεις, με το κράτος να προσδοκά έσοδα άνω των 73 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η φορολογική πολιτική παραμένει προσανατολισμένη στη διατήρηση ισχυρών δημόσιων οικονομικών.