1.114.571 συνταξιούχοι δεν πήραν το επίδομα 250 ευρώ.

Το επίδομα 250 ευρώ πληρώθηκε χθες και βρίσκεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ωστόσο οι μισοί συνταξιούχοι έκπληκτοι διαπιστώνουν ότι δεν πληρώθηκαν, ενώ επανέρχονται τα αιτήματα για τη 13η σύνταξη.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ ανήλθαν σε 1.402.841 άτομα. Με δεδομένο όμως ότι καταγεγραμμένοι συνταξιούχοι ήταν τον Σεπτέμβριο 2.517.412, προκύπτει ότι η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση δόθηκε στους μισούς. Άρα, υπήρξαν άλλοι 1.114.571 συνταξιούχοι (ποσοστό 44,28%) που δεν έλαβαν την ανωτέρω οικονομική ενίσχυση είτε γιατί το ετήσιο εισόδημά τους ήταν υψηλότερο από 14.000 ευρώ (για τους άγαμους) και από 26.000 ευρώ (για τους έγγαμους), είτε γιατί είχαν δηλώσει περιουσία υψηλότερη των 200.000 ευρώ ή των 300.000 ευρώ αντίστοιχα, ή γιατί ήταν κάτω των 65 ετών.

Η συγκεκριμένη διάκριση, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους εκπροσώπους των συνταξιούχων να επισημαίνουν ότι «δεν είναι επαίτες» και ότι δεν θέλουν άλλα επιδόματα, αλλά επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.

Με αφορμή την καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ, σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχους, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), εκφράζει την αγανάκτησή του για το «επικοινωνιακό τρικ» της κυβέρνησης αρνούμενο να δεχθεί άλλο «αυτή την κοροϊδία».

Το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) με μια σκληρή ανακοίνωση υπογράμμισε ότι «για άλλη μια φορά οι συνταξιούχοι αδικούνται από τη σημερινή Κυβέρνηση. Για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραπλανά και προσπαθεί με επικοινωνιακά τρικ να κοροϊδέψει τη μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα της χώρας».

Όπως επισημαίνει το Δίκτυο, το 2019 από την προηγούμενη Κυβέρνηση είχε ψηφιστεί η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Τότε ο κ. Μητσοτάκης, ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είχε υπερψηφίσει τη συγκεκριμένη διάταξη (ν.4611/19) που έστω και κλιμακωτά οδηγούσε σε επιστροφή της 13ης σύνταξης για το σύνολο των συνταξιούχων. Ένα χρόνο μετά, το 2020, ως πρωθυπουργός της σημερινής Κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης, κατήργησε τη συγκεκριμένη διάταξη!

Στη θέση της, προσφέρει τώρα οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ, σε ένα μέρος των συνταξιούχων. Όπως όμως τονίζει το ΕΝΔΙΣΥ «όλοι οι συνταξιούχοι βάλλονται από την αδυσώπητη ακρίβεια, έχουν ανοίξει τεφτέρια στα φαρμακεία, υποφέρουν όταν επισκέπτονται τα super market με τις συνεχόμενες αυξήσεις τους σε ήδη πρώτης ανάγκης, παθαίνουν σοκ ανοίγοντας τους λογαριασμούς ρεύματος! Όλοι ανεξαιρέτως οι συνταξιούχοι, έχουν ανάγκη από οικονομική ενίσχυση».

Γι’ αυτό και χαρακτηρίζουν το επίδομα των 250 ευρώ «κοροϊδία» και ζητούν την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης.