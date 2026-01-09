Ο Πάρης έκλεισε τα τρία και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ετοίμασε το πιο εντυπωσιακό παιδικό πάρτι. Η δημοσίευση που έκανε η Ιωάννα Τούνη.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου το απόγευμα της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, αφιέρωσε στον γιο του, Πάρη, μία ημέρα γεμάτη με παιχνίδι, χρώματα και χαμόγελα, αφού ο μικρός σήμερα, είχε τα γενέθλιά του και έσβησε την τούρτα με τα τρία κεράκια.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, φαίνεται να διοργάνωσε με χαρά το πάρτι γενεθλίων του γιου του, ενώ στο πλευρό του ο μικρός είχε συγγενείς και φίλους με τους οποίους έπαιξε και χόρεψε.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, ο Αλέξανδρος Κοψιάλης και ο Γιώργος Μανίκας, ο νονός του Πάρη, δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτή την ξεχωριστή ημέρα, ενώ μάλιστα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, δημοσίευσε και ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο με τους καλεσμένους του γράφοντας: «Παλιά ανοίγαμε μπουκάλια σε νυχτερινά πάρτι… τώρα βρισκόμαστε μόνο σε παιδικά πάρτι!».

Ο ίδιος λοιπόν, μέσω Instagram Stories μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από την ξεχωριστή αυτή ημέρα.

Από την άλλη πλευρά ωστόσο η Ιωάννα Τούνη, η πρώην σύντροφος του Δημήτρη Αλεξάνδρου και η μητέρα του μικρού Πάρη, δεν κατάφερε να είναι στο πλευρό του γιου της, ενώ το πρωί της ίδια ημέρας, δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στο Instagram, όπου και έγραψε: «Σαν σήμερα πριν 3 χρόνια ακριβώς γεννήθηκε ο Παρούλης μου. Θα ήθελα σαν τρελή να είμαι μαζί του σήμερα αλλά δυστυχώς βάση προγράμματος θα τον πάρω αύριο Θεσσαλονίκη…».