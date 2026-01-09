Η Ελένη Μενεγάκη έκανε unfollow και ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος απαντά.

Σε μία κίνηση που προκάλεσε ερωτήματα προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου η Ελένη Μενεγάκη, όταν έκανε unfollow στο Instagram, τον πρώην συνεργάτη της και φίλος της Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως η γνωστή παρουσιάστρια, ανά τακτά χρονικά διαστήματα αφαιρεί από τον λογαριασμό της ορισμένα πρόσωπα, ωστόσο η κίνησή της προκαλεί ερωτηματικά.

Το θέμα λοιπόν, τέθηκε υπό συζήτηση το πρωί της Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό» όπου σχολιάστηκε από το πάνελ το unfollow, ενώ προβλήθηκαν και ορισμένες δηλώσεις του κριτικού κινηματογράφου.

Υπενθυμίζεται δε, ότι στις αρχές του Δεκεμβρίου, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος, είχε αναφερθεί στην Ελένη Μενεγάκη όταν ρωτήθηκε σχετικά με το αν λείπει από την μικρή οθόνη: «Ουδείς αναντικατάστατος…» είχε αναφέρει.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται και στο απόσπασμα της εκπομπής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ο λόγος πίσω από την κίνηση της παρουσιάστριας.

Η αντίδραση του Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου στο unfollow της Ελένης Μενεγάκη

Όπως φαίνεται λοιπόν και στο σχετικό απόσπασμα, ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος δήλωσε: «Δεν έχω ιδέα γι’ αυτό, εγώ την αγαπώ πάντα και μου λείπει η συνεργασία της. Η καθημερινή της παρουσία ήταν καταπληκτική όλα αυτά τα χρόνια και την έχω μέσα στην καρδιά μου και όλα αυτά δε σημαίνουν απολύτως τίποτα».

Στην ερώτηση ωστόσο για το αν σκοπεύει και ο ίδιος να κινηθεί αντίστοιχα, απέφυγε να απαντήσει λέγοντας: «Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά…».

Η απάντηση του βέβαια, έφερε την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος και τοποθετήθηκε ως εξής: «Τα άλλαξε, όμως τώρα. Γιατί είπε «εμένα μου λείπει η καθημερινή της παρουσία» κι εμμέσως κάνει μία ημίκ*λοτούμπα. Γιατί άλλο το ουδείς αναντικατάστατος κι άλλο «μου λείπει η καθημερινή της παρουσία». Εδώ το μαλακώνει το πράγμα».