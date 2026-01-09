Ο Στάθης Μαντζώρος συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του.

Από τον περασμένο Ιούνιο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ο Στάθης Μαντζώρος, ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του φαίνεται να παραμένει σταθερή.

Σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, φίλη του ηθοποιού, μίλησε στην δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις νεότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της υγείας του Στάθη Μαντζώρου

Η φίλη του ηθοποιού υπογράμμισε πως η κατάσταση της υγείας του παραμένει μέχρι και σήμερα σταθερή, ενώ στο πλευρό του βρίσκονται ανελλιπώς η οικογένεια και η σύζυγός του.

«Βέβαια.. (Είναι σε καταστολή). Μην ακούτε τι λένε, το ένα και το άλλο. Τίποτα... Εκεί, η μαμά του, η αδελφή του, η σύζυγός του, είναι από πάνω του. Κάνουνε εναλλάξ παρέα, βάρδιες, για να νιώθουν ότι υπάρχει παρέα στον Στάθη. Δεν έχουν φύγει ούτε λεπτό. Η γυναίκα του το ίδιο, γιατί έχει και τα δυο τα παιδάκια, ζητάνε τον μπαμπά τους», εξήγησε αρχικά η φίλη του Στάθη Μαντζώρου.

«Είναι στα ίδια πράγματα, δεν έχει κάτι καλύτερο. Και που το κάνανε το μόσχευμα, τίποτα. Ο εγκέφαλός του αιματώνεται. Είναι στην ίδια κατάσταση», εξήγησε.

Μάλιστα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η τηλεφωνική κλήση, η φίλη του ηθοποιού, που φαίνεται να τον γνωρίζει από νεαρή ηλικία, αποκάλυψε: «Ήταν ένα πανέμορφο παιδάκι όταν ήταν μικρό. Ήταν και παραμένει ένα παιδί, χρυσό, ευγενέστατο, χωρίς υπερβολές. Το λέω μέσα απ’ την ψυχή μου. Ο Θεός και η Παναγία να λυπηθεί τα νιάτα του και τη μανούλα του... Τι να σου πω; Όλος ο κόσμος παρακαλάει γι’ αυτό το παιδί. Να είναι καλά, μόνο για τη μάνα του και για τα παιδιά του».

