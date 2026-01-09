«Τα περισσότερα λεφτά που έχει δώσει Έλληνας φορολογούμενος πρέπει να είμαι εγώ».

Σε μια ιδιαίτερα ειλικρινή εξομολόγηση προχώρησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος έκανε αποκαλύψεις για την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Με αφορμή τη συζήτηση για τη συνταξιοδότηση του Δήμου Βερύκιου, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για τη δική του σύνταξη και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Όπως ανέφερε, παρότι εργάστηκε σκληρά επί δεκαετίες και κατέβαλε κανονικά τις εισφορές του, σήμερα λαμβάνει σύνταξη μόλις 450 ευρώ. «Το κράτος με συνταξιοδοτεί, δούλευα μια ζωή και πλήρωνα σαν τον κερατά», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι πολλές φορές πλήρωνε υπέρογκα ποσά φόρων χωρίς να προσκομίζει δικαιολογητικά, γεγονός που του κόστισε οικονομικά.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος αποκάλυψε επίσης ότι έχασε το σπίτι του και πλέον ζει στο ενοίκιο «Το σπίτι μου το έχασα, είμαι στο ενοίκιο και το κράτος μου δίνει 450 ευρώ», είπε, περιγράφοντας τη δύσκολη καθημερινότητά του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αδερφό του, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του και έδωσε μάχη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συνταξιοδότησής του, καθώς –όπως παραδέχτηκε– ο ίδιος δεν είχε τη δύναμη να το διεκδικήσει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjxl0tzmnk1?integrationId=40599y14juihe6ly}