Επέστρεψε ο παρουσιαστής στο πόστο του.

O Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε ξανά σήμερα στο πάνελ της εκπομπής Buongiorno μετά από μία εβδομάδα απουσίας.

Η Φαίη Σκορδά, τον καλωσόρισε ρωτώντας τον αν είναι καλά μιας και τις προηγούμενες ημέρες ταλαιπωρήθηκε λίγο με την υγεία του.

«Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από τον αποδελτιοποιώ κλήσεις, μηνύματα…Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα. Είναι καταπληκτικό. Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ε, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Αυτά για τα χρόνια πολλά, για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννέα συναπτές μέρες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-demq006sgj3t?integrationId=40599y14juihe6ly}