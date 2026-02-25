H 60χρονη προσπάθησε να το σκάσει από το σημείο αλλά εντοπίστηκε με το αλκοτέστ να προδίδει την κατάστασή της.

Στον Άλιμο, οι περίοικοι μιας γειτονιάς ανήμερα Καθαράς Δευτέρας έζησαν σκηνές πανικού όταν διαπίστωσαν ότι μια 60χρονη οδηγός υπό την επήρεια μέθης έπεσε πάνω σε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει κατοίκους να τρέχουν για να σταματήσουν την οδηγό πριν φύγει από το σημείο.

Η γυναίκα προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς που έφτασαν άμεσα. Το αλκοτέστ επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δική της ζωή και τη ζωή των άλλων. Η οδηγός πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, φαινόταν να μην έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα των πράξεών της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgo448w3dbd5?integrationId=40599y14juihe6ly}