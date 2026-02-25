Μετά από έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι τις τελευταίες 5 ημέρες, ο 59χρονος οδηγός ταξί είχε βάλει διπλή ταρίφα αντί για μονή τουλάχιστον 56 φορές.

Στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθη την Τρίτη ένας 59χρονος οδηγός ταξί που είχε εισπράξει υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες τουλάχιστον 56 φορές. βάζοντας κατ' εξακολούθηση στη συσκευή ταξιμέτρου διπλή ταρίφα αντί για μονή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για απάτη και είσπραξη υπερβολικού κομίστρου κατ' εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σε έλεγχο που του έγινε το μεσημέρι της Τρίτης από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός ταξί κινείτο με ενεργοποιημένη διπλή ταρίφα, αντί για μονή, η οποία προβλέπεται για την κίνηση κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Μετά από έλεγχο των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι τις τελευταίες 5 ημέρες, ο 59χρονος είχε θέσει διπλή ταρίφα αντί για μονή τουλάχιστον 56 φορές. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.