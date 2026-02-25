Οι κυρώσεις βασίζονται σε σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων που αφορούν κρίσιμους τομείς της ιρανικής οικονομίας, τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και τις συμβατικές εξοπλιστικές δραστηριότητες του Ιράν.

Η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη, με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώνει νέες εκτεταμένες κυρώσεις κατά του Ιράν.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από 30 φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και σε πλοία, που εμπλέκονται σε παράνομες πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου αλλά και στον εφοδιασμό των ιρανικών προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και προηγμένων συμβατικών όπλων.

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκεται ο λεγόμενος «σκιώδης στόλος» του Ιράν, ένα δίκτυο πλοίων που μεταφέρει πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα σε ξένες αγορές, αποτελώντας βασική πηγή εσόδων για το ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τα έσοδα αυτά δεν κατευθύνονται προς όφελος του ιρανικού λαού, αλλά χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της εσωτερικής καταστολής, τρομοκρατικών οργανώσεων-δορυφόρων και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι το Ιράν εκμεταλλεύεται διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα για να πουλά παράνομα πετρέλαιο, να ξεπλένει τα έσοδα, να προμηθεύεται εξαρτήματα για τα πυρηνικά και συμβατικά οπλικά του προγράμματα και να στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις. Τόνισε ότι, υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει την πολιτική της «μέγιστης πίεσης», στοχεύοντας τις στρατιωτικές δυνατότητες του καθεστώτος και την υποστήριξη της τρομοκρατίας.

Οι κυρώσεις βασίζονται σε σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων που αφορούν κρίσιμους τομείς της ιρανικής οικονομίας, τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και τις συμβατικές εξοπλιστικές δραστηριότητες του Ιράν. Εντάσσονται, επίσης, στο πλαίσιο του Προεδρικού Μνημονίου Εθνικής Ασφάλειας (NSPM-2), το οποίο στηρίζει τη συνεχιζόμενη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά των δικτύων σκιώδους τραπεζικής, ξεπλύματος χρήματος, διάδοσης όπλων και καταστρατήγησης κυρώσεων. Μόνο το 2025, το OFAC έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 875 πρόσωπα, πλοία και αεροσκάφη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε δώδεκα πλοία που, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, έχουν μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο, υγραέριο, καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο και πετροχημικά προϊόντα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία χρόνια, με δραστηριότητα που συνεχίζεται έως και το 2026. Παράλληλα, κυρώσεις επιβλήθηκαν στις εταιρείες που τα κατέχουν ή τα διαχειρίζονται, οι οποίες χαρακτηρίζονται ότι δραστηριοποιούνται άμεσα στον πετρελαϊκό και πετροχημικό τομέα της ιρανικής οικονομίας.

Μεταξύ των πλοίων που στοχοποιήθηκαν περιλαμβάνονται το υπό παναμαϊκή σημαία HOOT, ιδιοκτησίας της Poros Maritime Ventures S.A., το OCEAN KOI με σημαία Μπαρμπάντος της Ocean Kudos Shipping Co Ltd, το NORTH STAR της Mistral Fleet Co Ltd, καθώς και το FELICITA, που φέρει σημαία Κομόρες και διαχειρίζεται η Vast Marine Inc. Στη λίστα βρίσκονται επίσης τα ιρανικής σημαίας ATEELA 1 και ATEELA 2 της Behengam Tadbir Qeshm Shipping and Maritime Services Company, το NIBA της Paros Maritime S.A., το LUMA της Wansa Gas Shipping Co., το REMIZ της Goldwave Maritime Services Inc, το DANUTA I της Ithaki Maritime and Trading S.A., το ALAA της Kaito Navigation SA και το GAS FATE της NYR Shipping Co.

Παράλληλα, η OFAC επέβαλε κυρώσεις στις ίδιες τις ναυτιλιακές εταιρείες που κατέχουν ή διαχειρίζονται τα πλοία αυτά. Πρόκειται για τις Poros Maritime Ventures S.A., Ocean Kudos Shipping Co Ltd, Mistral Fleet Co Ltd, Vast Marine Inc, Behengam Tadbir Qeshm Shipping and Maritime Services Company, Paros Maritime S.A., Wansa Gas Shipping Co., Goldwave Maritime Services Inc και Ithaki Maritime and Trading S.A., οι οποίες, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, έχουν συμβάλει στη μεταφορά εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου και παραγώγων του σε αγορές της Ασίας, της Νότιας Ασίας και της Μέσης Ανατολής τα τελευταία χρόνια.

Πέραν του σκιώδους στόλου, η OFAC στοχοποίησε και δίκτυα προμηθειών που υποστηρίζουν το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και το ιρανικό υπουργείο Άμυνας. Εννέα άτομα και εταιρείες σε Ιράν, Τουρκία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατηγορούνται ότι διευκόλυναν την προμήθεια χημικών πρόδρομων υλών και εξειδικευμένου εξοπλισμού για την ανασύσταση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, προηγμένων συμβατικών όπλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουρκικές εταιρείες λειτούργησαν ως χρηματοοικονομικοί μεσάζοντες για την ιρανική εταιρεία Mado, η οποία παράγει κινητήρες για τα drones Shahed που χρησιμοποιεί το Ιράν. Άλλες εταιρείες σε Ιράν και ΗΑΕ φέρονται να υποστήριξαν την προμήθεια υπερχλωρικού νατρίου, βασικού συστατικού για την παραγωγή καυσίμων στερεών πυραύλων, προς όφελος ιρανικών κρατικών βιομηχανιών άμυνας.

Τέλος, κυρώσεις επιβλήθηκαν και σε τέσσερα άτομα που συνδέονται με την Qods Aviation Industries, θυγατρική του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι αμερικανικές αρχές αναφέρουν ότι στελέχη της εταιρείας παρείχαν τεχνική υποστήριξη σε ρωσικά και βενεζουελάνικα προγράμματα UAV.