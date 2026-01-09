«Ο μεγάλος σταθμός μου», είπε για τον Στράτο Διονυσίου.

Για τον Στράτο Διονυσίου και τις τελευταίες του στιγμές, μίλησε η Μαρίνα Βλαχάκη παραχωρώντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, αναφέρεται η μακρά σχέση των δύο προσώπων, καθώς η ίδια υπήρξε στο πλευρό του Στράτου Διονυσίου, αφού διατηρούσαν προσωπική και καλλιτεχνική σχέση για περίπου μία δεκαετία.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται, οι σχέσεις που υπήρξαν με τα παιδιά του μεγάλου ερμηνευτή και της Μαρίνας Βλαχάκη, δεν ήταν οι ιδανικές, ενώ η ίδια στάθηκε και στην παράσταση – αφιέρωμα προς τιμήν του Στράτου Διονυσίου.

«Ο μεγάλος σταθμός μου…», είπε χαρακτηριστικά η Μαρίνα Βλαχάκη όταν ρωτήθηκε για τον Στράτο Διονυσίου.

Όσα ανέφερε η Μαρίνα Βλαχάκη για τον Στράτο Διονυσίου

Η ίδια λοιπόν, απάντησε στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, περιγράφοντας μάλιστα τις τελευταίες στιγμές της ζωής του Στράτου Διονυσίου.

«Ο μεγάλος μου σταθμός….», είπε αρχικά και συνέχισε: «Ξεψύχησε στα χέρια της αμπιγιέζ του. Αυτός από το προηγούμενο βράδυ είχε πόνους και πήρε την αμπιγιέζ του, και της λέει «Ελένη, πονάω πάρα πολύ, σήκω κι έλα εδώ». Έφυγε η Ελένη, πήγε, αλλά αυτός πονούσε τόσο πολύ, που είχε πει στην ρεσεψιόν και είχαν ειδοποιήσει τον γιατρό… Το λάθος του γιατρού ήταν ότι του είπε πως είχε οσφυαλγία ή ισχιαλγία και του έβαλε παυσίπονα να κοιμηθεί».

«Όταν πήγε η Ελένη ήτανε ο μισός στη μοκέτα και ο μισός στο κρεβάτι απ’ τους πόνους, δεν μπορούσε να κουνηθεί. Παρόλα αυτά τον σηκώσανε, κατέβηκε, πήρανε ταξί για να τον πάνε στον Ευαγγελισμό, αλλά δεν πρόλαβαν και ξεψύχησε στα χέρια της έξω από την Βουλή», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, μιλώντας για την παράσταση προς τιμήν του ερμηνευτή, η Μαρίνα Βλαχάκη στάθηκε σε ένα γεγονός το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει μετανιώσει. Ειδικότερα, μίλησε για την απόφασή της να επιτρέψει να αναφερθεί το όνομά της στην εν λόγω παράσταση: «Δεν το έμαθα καθόλου. Το έμαθα από τηλεοπτική εκπομπή… Όταν το έμαθα λοιπόν, στείλαμε με τη συνεργάτιδά μου επιστολή στο Παλλάς… Το μόνο που θα σου πω είναι ότι μετάνιωσα που υπέγραψα για να χρησιμοποιήσουν το όνομά μου στην παράσταση… Έπρεπε να επιμείνω στην αρχική μου απόφαση… όταν πήγα εκεί τους είχα πει ότι: εγώ δεν θέλω να αναφερθεί καθόλου ούτε η σχέση μου ούτε εγώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfjxnvnss44p?integrationId=40599y14juihe6ly}